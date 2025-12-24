Το δικό του εορταστικό μήνυμα έστειλε από την Εύβοια ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ, μέσω ανάρτησή του στο Facebook.

Το μικρό αγόρι που συγκλόνισε την Ελλάδα όταν χρειάστηκε να συγκεντρωθούν χρήματα για μια σωτήρια γονιδιακή θεραπεία στις ΗΠΑ για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA), από την οποία έπασχε, έξι χρόνια μετά την επιτυχή πειραματική θεραπεία που του έσωσε τη ζωή, συγκινεί και πάλι το πανελλήνιο λέγοντας τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Ο «μικρός» ήρωας έστειλε ευχές για υγεία και χαμόγελα σε όλους.