Πριν από έξι χρόνια ακριβώς, ο Παναγιώτης Ραφαήλ – το παιδί που είχε διαγνωστεί με νωτιαία μυϊκή ατροφία – ταξίδεψε στη Βοστώνη για να λάβει μια πειραματική θεραπεία που τελικά του έσωσε τη ζωή. Χωρίς αυτή τη θεραπεία, οι προβλέψεις των γιατρών ήταν εξαιρετικά δυσοίωνες, καθώς δεν του έδιναν πάνω από δύο χρόνια ζωής.

Σήμερα, ο Παναγιώτης Ραφαήλ πηγαίνει σχολείο, έχει την παρέα του και συνεχίζει να μεγαλώνει και να προοδεύει.

Με αφορμή την έκτη επέτειο από τη θεραπεία, οι γονείς του δημοσίευσαν μια ανάρτηση με όλα τα νεότερα για την πορεία του, καθώς και ένα δικό του μήνυμα στην κάμερα.

Σε αυτή αναφέρεται:

21 Νοεμβρίου, μια μέρα που για εμάς μοιάζει με δεύτερα γενέθλια.

Σαν σήμερα, πριν από 6 χρόνια, ο Παναγιώτης Ραφαήλ πήρε τη θεραπεία που του έδωσε το δικαίωμα να μεγαλώσει.

Και τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσάς.

Σήμερα, τον βλέπουμε χαρούμενο και γεμάτο φως και νιώθουμε ευλογημένοι!

Ο Παναγιώτης Ραφαήλ μεγαλώνει όπως κάθε παιδί της ηλικίας του:

έχει χάσει τα πρώτα του δοντάκια, πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού, έχει πολλούς φίλους, δραστηριότητες, γέλια, παιχνίδια και Σαββατοκύριακα γεμάτα παιδικές φωνές.

Κάποτε όλα αυτά ήταν όνειρο. Τώρα είναι ζωή!

Σας ευχαριστούμε που σταθήκατε δίπλα μας τότε.

Χάρη σε εσάς, κάθε χαμόγελο, κάθε βήμα, κάθε μικρή πρόοδος είναι ένα θαύμα που συνεχίζεται.

Η ελπίδα νίκησε.

Και συνεχίζει να νικά, κάθε μέρα.