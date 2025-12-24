Σε απόλυτα χειμωνιάτικο τοπίο κινείται το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα – Καϊμακτσαλάν, το οποίο άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και, ενόψει των εορτών, προσελκύει πλήθος επισκεπτών που αναζητούν χιονισμένες αποδράσεις.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η χιονόπτωση στην περιοχή είναι έντονη, καλύπτοντας τα πάντα με λευκό πέπλο. Οι εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού σφύζουν από ζωή, καθώς σε λειτουργία βρίσκονται τέσσερις από τους έξι αναβατήρες και τέσσερις πίστες είναι διαθέσιμες για το κοινό.

Η χιονόστρωση στη βάση του κέντρου φτάνει τα 20 εκατοστά, ενώ στα υψηλότερα σημεία αγγίζει τα 40 εκατοστά. Οι συνθήκες θεωρούνται ιδανικές για σκι και άλλες χειμερινές δραστηριότητες.

Η πρόσβαση προς το χιονοδρομικό πραγματοποιείται χωρίς την ανάγκη χρήσης αντιολισθητικών αλυσίδων, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την προσέλευση των επισκεπτών κατά την εορταστική περίοδο.