Ξεκίνησε η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων Παρνασσού και Βόρα – Καϊμάκτσαλαν.
Το χιονοδρομικό Βόρας – Καϊμάκτσαλαν υποδέχθηκε τους πρώτους χιονοδρόμους ήδη από χθες, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κηρύσσοντας την έναρξη της σεζόν Πανελλαδικά, ενώ το χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού ξεκινά την λειτουργία του από αύριο, 23/12/2025 για τους επισκέπτες.
Καθημερινή ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα λειτουργίας και τις υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και των κοινωνικών δικτύων τους:
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
Site: www.parnassos-ski.gr
Facebook: www.facebook.com/parnassosski.gr/
Instagram: www.instagram.com/parnassosski_official/
Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν
Site: www.kaimaktsalan.gr
Facebook: www.facebook.com/kaimaktsalan.gr
Instagram: www.instagram.com/voras_kaimaktsalan_official