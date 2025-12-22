Ξεκίνησε η λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων Παρνασσού και Βόρα – Καϊμάκτσαλαν.

Το χιονοδρομικό Βόρας – Καϊμάκτσαλαν υποδέχθηκε τους πρώτους χιονοδρόμους ήδη από χθες, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, κηρύσσοντας την έναρξη της σεζόν Πανελλαδικά, ενώ το χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού ξεκινά την λειτουργία του από αύριο, 23/12/2025 για τους επισκέπτες.

Καθημερινή ενημέρωση και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα λειτουργίας και τις υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και των κοινωνικών δικτύων τους:

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Site: www.parnassos-ski.gr

Facebook: www.facebook.com/parnassosski.gr/

Instagram: www.instagram.com/parnassosski_official/

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν

Site: www.kaimaktsalan.gr

Facebook: www.facebook.com/kaimaktsalan.gr

Instagram: www.instagram.com/voras_kaimaktsalan_official