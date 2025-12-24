Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης, παραμονή των Χριστουγέννων στο 94ο χλμ. της εθνικής οδού Τρίπολης – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα. Ένας τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.