Μας κράτησαν σε σασπένς για το τι θα συμβεί στο Σύνταγμα φέτος. Είχαμε μάθει για Πεδίο του Άρεως, Πάρκο Τρίτση ακόμα και για το SNFC. Σύνταγμα πουθενά!

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν!

Από τις 22:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα δώσει το εναρκτήριο σήμα, δημιουργώντας το γιορτινό κλίμα για την αλλαγή του χρόνου. Στη συνέχεια, τη σκηνή θα κατακτήσουν αγαπημένοι καλλιτέχνες, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό πάρτι.

Όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στη σκηνή θα εμφανιστούν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη, σε μια συναυλία με έντονο παλμό και εορταστική διάθεση.

Παρουσιαστές;

Νίκος Μουτσινάς και Τονιά Σωτηροπούλου σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Δούκα. Η ΕΚΠΛΗΞΗ, μην πούμε ψέματα! Ενδιαφέρον θα έχει που ο Νίκος Μουτσινάς που πλέον κάνει περιορισμένες εμφανίσεις θα είναι ξανά σε ρόλο παρουσιαστή, κάπως μας είχε λείψει! Θα το πω! Αλλά και αν έχουμε συνύπαρξη Σωτηροπούλου – Μαραβέγια.

Εναλλακτικά, ρομαντικά και unexpected λοιπόν η Πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα φέτος!

Με τόσες Πρωτοχρονιές, ας ελπίσουμε να μην καπελώνει το ένα event το άλλο και ο κόσμος να το χαρεί!