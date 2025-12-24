Κατά την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς μαθητές και πολιτιστικά σχήματα συγκεντρώθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου για τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, μια… τετράποδη παρουσία έκλεψε τις καρδιές των παρευρισκόμενων: ο Πίνατ, ο αγαπημένος σκύλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Πίνατ — γνωστός για την παιχνιδιάρικη και φιλική του διάθεση — είχε και φέτος την τιμητική του, συνοδεύοντας τους επισκέπτες και «υποδεχόμενος» μικρούς και μεγάλους ντυμένος άγιος Βασίλης.

Ο Πίνατ δέχθηκε μάλιστα και πολλά χνουδωτά δωράκια λόγω των ημερών!

Για όσους έχουν παρακολουθήσει τις εμφανίσεις του, ο Πίνατ δεν είναι άγνωστη φιγούρα στο Μαξίμου: συχνά εμφανίζεται σε επίσημες στιγμές και συναντήσεις, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και χαρίζοντας χαμόγελα στους παριστάμενους.