Σοκ προκαλεί στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση της 13χρονης που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από έξι άτομα, τέσσερα εκ των οποίων είναι επίσης ανήλικοι. Το κορίτσι περιέγραψε ένα μαρτύριο που, όπως λέει, διήρκεσε δύο μήνες και διέλυσε τη ζωή της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιθέσεις σημειώθηκαν τόσο σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας όσο και στις γυναικείες τουαλέτες υπόγειου πάρκινγκ. Η ανήλικη υποστηρίζει πως οι δράστες κατέγραφαν τις πράξεις τους και στη συνέχεια ανέβαζαν τα βίντεο στο διαδίκτυο.

Στο Live News μίλησε η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων, η οποία αρνείται τις κατηγορίες. Όπως ανέφερε, ο γιος της δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα βίντεο που έχουν κατασχεθεί, ενώ υποστήριξε ότι μπορεί να έχει γίνει λάθος ταυτοποίηση.

«Ο γιος μου δεν φαίνεται στο βίντεο. Μπορεί το κορίτσι να μπερδεύτηκε καθώς περιέγραφε αυτά που της συνέβησαν. Τα υπόλοιπα παιδιά φαίνονται, αλλά το δικό μου παιδί όχι», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του ανήλικου.

Η αστυνομική έρευνα και οι κατηγορίες

Η 13χρονη ανέφερε ότι ο πρώτος ομαδικός βιασμός σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Για περίπου δύο μήνες, όπως είπε, φοβόταν να μιλήσει. Όταν τελικά αποκάλυψε όσα βίωνε, ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας, η οποία οδήγησε στη σχηματοποίηση δικογραφίας σε βάρος των έξι εμπλεκομένων παραμονές των Χριστουγέννων.

Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο 16χρονοι, ένας 14χρονος, ένας 15χρονος και δύο νεαροί ηλικίας 18 και 19 ετών. Οι αρχές διερευνούν αν κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν ενεργά ή απλώς κατέγραψαν τα περιστατικά με τα κινητά τους τηλέφωνα.

«Το βίντεο υπάρχει, όμως το παιδί μου δεν φαίνεται. Πιστεύω ότι στο δικαστήριο θα φανεί η αλήθεια», υπογράμμισε η μητέρα του κατηγορούμενου, επιμένοντας πως ο γιος της δεν είχε καμία σχέση με την ανήλικη.

Η υπόθεση στα χέρια της Δικαιοσύνης

Σε βάρος των έξι κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, εκδικητική πορνογραφία, πορνογραφία ανηλίκων και παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Δεν έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι όλα τα παιδιά ανήλικα, όμως υπήρχαν και μεγαλύτεροι που έπρεπε να τα συγκρατήσουν», πρόσθεσε η μητέρα του κατηγορούμενου.

Τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων έχουν ήδη κατασχεθεί και εξετάζονται εξονυχιστικά από το αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια πίσω από την υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.