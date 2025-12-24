Παρατείνεται για τρεις μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2026, η διάρκεια του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η παράταση αφορά τόσο την υλοποίηση του προγράμματος όσο και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος.

Στόχος της παράτασης είναι η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, που ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η νέα προθεσμία ενδέχεται να συντμηθεί, εφόσον οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν πριν από τη λήξη της.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, το οποίο θα περιλαμβάνει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την προκήρυξη της δράσης.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, πρόθεσή του είναι η συνέχιση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και μέσα στο 2026, με την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών πόρων που θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλεκτροκίνησης.