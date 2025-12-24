Η Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, παραμονή των Χριστουγέννων, θα είναι επίσημα ημιαργία για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και γενικότερα στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η παραμονή των Χριστουγέννων έχει καθοριστεί ως ημιαργία εκ του νόμου. Κατά συνέπεια, οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, οι ημέρες που θεωρούνται ημιαργίες για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι:

Η παραμονή των Χριστουγέννων

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Κατά τις παραπάνω ημιαργίες, η εργασία διακόπτεται στις 13:00 για όσους εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας. Για τις υπηρεσίες που λειτουργούν με εξαήμερη εβδομάδα, η εργασία λήγει στις 12:00 το μεσημέρι.

(Άρθρο δεύτερο του νόμου 1157/1981, ΦΕΚ Α’ 126)

«β) Ημέρα ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων και η παραμονή του Νέου Έτους. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται επί πενθημέρου εβδομάδος εργασίας την 13ην μεταμεσημβρινήν ώραν ή την 12ην μεσημβρινήν ώραν εφ’ όσον δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία».