Τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές ακόμη και την περίοδο της Πρωτοχρονιάς με τη χρήση voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ έχουν οι δικαιούχοι του προγράμματος, το οποίο έχει επεκταθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Οι κάτοχοι των επιταγών μπορούν να απολαύσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους, από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ή και μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ανάλογα με τον προορισμό.

Για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένα οφέλη.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα για έως 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς προβλέπονται έως 12 εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεις στη Βόρεια Εύβοια (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υπενθυμίζει ότι για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των εορτών, γεγονός που διευκολύνει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων για τους δικαιούχους. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, με εξαίρεση τις Σποράδες.