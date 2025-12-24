Σύμφωνα με τις πωλήσεις καινούργιων ΙΧ, τον Νοέμβριο 205 και στην Ευρώπη, τα ηλεκτρικά μαζί με τα plug in hybrid έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω τους βενζίνη, diesel.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις των ηλεκτρικών και plug in hybrid έφτασαν τα 366.055 αυτοκίνητα με μερίδιο αγοράς 33,9%.

Στη δεύτερη θέση, έχοντας μικρή διαφορά από την κορυφή, βρέθηκαν τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία έφτασαν τις 360.537 μονάδες. Έτσι, απολαμβάνουν μερίδιο αγοράς που φτάνει το 33,4%.

Oι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 34,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 36,1%, από 45,8% την ίδια περίοδο το 2024.

Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 , ταξινομήθηκαν 1.662.399 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 16,9% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν άνοδο: Γερμανία (+41,3%), Βέλγιο (+10,2%), Ολλανδία (+8,8%) και Γαλλία (+9,1%).