Η BMW Σειρά 3 παράγεται σε τέσσερις ηπείρους και, εδώ και 50 χρόνια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα του διεθνούς δικτύου παραγωγής του BMW Group. Από το 1975, η BMW Σειρά 3 έχει κατασκευαστεί σε περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα, σε 18 εργοστάσια και 13 χώρες.

Το εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο είναι συνυφασμένο με την παραγωγή της BMW Σειράς 3 από το 1975. Από τα πρώτα χρόνια, το BMW Group προώθησε την ευέλικτη παραγωγή στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως εναέρια συστήματα μεταφοράς και προγραμματιζόμενους σταθμούς συγκόλλησης. Το 1982, στο Μόναχο τέθηκε σε λειτουργία ένα πλήρως αυτοματοποιημένο τμήμα παραγωγής αμαξωμάτων για τη δεύτερη γενιά της BMW Σειράς 3. Η χρήση βιομηχανικών ρομπότ επέτρεψε στο εργοστάσιο να φτάσει σε ποσοστό αυτοματοποίησης άνω του 90% για αυτήν την τεχνολογία.