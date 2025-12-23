Την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα, υπάρχει ένα νησί που, σύμφωνα με το όνομά του, γιορτάζει τα Χριστούγεννα κάθε μέρα. Στην πραγματικότητα, όμως, τίποτα δεν θυμίζει την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, καθώς ο καιρός παραμένει ζεστός και υγρός, με ηλιόλουστες μέρες αλλά και έντονες βροχοπτώσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
Το νησί βρίσκεται περίπου 3,5 ώρες βορειοδυτικά του Περθ, στην Αυστραλία, με αεροπορική σύνδεση. Οι εντυπωσιακοί του ύφαλοι και τα περίπου 250 ενδημικά είδη του έχουν δώσει το παρατσούκλι «Τα Γκαλαπάγκος της Αυστραλίας». Γεωγραφικά, ωστόσο, το απομακρυσμένο αυτό διαμάντι είναι πιο κοντά στην Ινδονησία παρά στην ηπειρωτική Αυστραλία.
Γεωγραφικά αυτός ο παράδεισος της ζούγκλας, έκτασης 135 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, είναι πιο κοντά στην Ινδονησία από ότι στην Αυστραλία, στην οποία ανήκει διοικητικά. Απέχει 1.500 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική Αυστραλία και βρίσκεται 350 χιλιόμετρα νότια του ινδονησιακού νησιού της Ιάβας.
Πώς είναι μία ημέρα στο νησί των Χριστουγέννων
Αν και η κοινότητα είναι μικροσκοπική, είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφη όσον αφορά την εθνοτική καταγωγή. Περίπου το 22% των κατοίκων έχουν κινεζική καταγωγή, το 17% αυστραλιανή, το 16,1% μαλαισιανή, το 12,5% αγγλική και το 3,8% ινδονησιακή, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σύνηθες να ακούει κανείς πολλές γλώσσες καθημερινά – αγγλικά, μανδαρινικά, μαλαισιανά, καντονέζικα, κινέζικα Μιν Ναν και ταγκαλόγκ, μεταξύ άλλων.
Το 80% του πληθυσμού ζει στο Φλάινγκ Φις Κόουβ. «Ο όρμος είναι η καρδιά της κοινότητας στο νησί των Χριστουγέννων. Οι άνθρωποι αποβιβάζουν βάρκες ή κολυμπούν για να δουν όλα τα όμορφα κοράλλια και τη θαλάσσια ζωή – δεν χρειάζεται να πάτε πολύ μακριά για να δείτε δελφίνια, χελώνες ή χταπόδια», είπε στο CNN Travel η Σουκ Γι Λάι που μεγάλωσε στο νησί των Χριστουγέννων.
«Κάνουμε πολλές ελεύθερες καταδύσεις, ψαροντούφεκο, καταδύσεις, σέρφινγκ, σπηλαιολογία και περπατάμε μέσα στη ζούγκλα για να αράξουμε σε κρυφές παραλίες», προσέθεσε αναλύοντας την καθημερινή ζωή στο νησί.
Η διευθύντρια σχολείων μερικής απασχόλησης μετακόμισε από το Ντάνσμπορο της Δυτικής Αυστραλίας μαζί με τον σύζυγό της για να εργαστεί στο μοναδικό σχολείο του νησιού. Εκείνη την εποχή ήταν τριών μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί. Η οικογένειά της μεγάλωσε δύο παιδιά, 8 και 9 ετών πλέον, τα οποία μεγάλωσαν χωρίς τεχνολογία και περιτριγυρισμένα από τη φύση.
«Δεν υπάρχει ίντερνετ εκτός κι αν έχεις Wi-Fi στο σπίτι», εξήγησε η Τέιλορ. «Τα παιδιά μας σκαρφαλώνουν στα δέντρα και παίζουν έξω».
Και καθώς πρόκειται για μια σφιχτοδεμένη κοινότητα, οι κάτοικοι είναι ήσυχοι γνωρίζοντας ότι είναι ασφαλείς. Λίγοι άνθρωποι κλειδώνουν τα σπίτια τους και κάποιοι δεν βγάζουν καν τα κλειδιά από τα αυτοκίνητά τους, προσθέτει η Λάι.
Το νησί «βάφεται» κόκκινο από το εντυπωσιακό φαινόμενο της μετανάστευσης των καβουριών
Περίπου το 64% του νησιού παραμένει προστατευόμενος εθνικός δρυμός – και σπίτι για πολλά είδη, από τα τεράστια καβούρια καρύδα (ή ληστρικά καβούρια) μέχρι τα αυτοκρατορικά περιστέρια των Χριστουγέννων, το κομψά χρυσό τροπικό πουλί με λευκή ουρά, το λεγόμενο Golden Bosun και το πουλί φρεγάτα με το κόκκινο μάρσιπο.