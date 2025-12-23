«Υπάρχουν τόσες πολλές εκπληκτικές συναντήσεις με την άγρια φύση», λέει η Τέιλορ. «Ήμασταν έξω με το σκάφος και είδαμε μια χελώνα, πηδήξαμε στο νερό για να κολυμπήσουμε μαζί της, και καθώς το κάναμε, ένας φαλαινοκαρχαρίας ήρθε πίσω μας. Ήταν τρομακτικό στην αρχή, αλλά μόλις η καρδιά ηρέμησε, ήταν υπέροχο».

Φυσικά, η περίφημη μετανάστευση των κόκκινων καβουριών, η οποία ξεκινά όταν αρχίζει η υγρή περίοδος γύρω στον Νοέμβριο, είναι η μεγαλύτερη τουριστική ατραξιόν του νησιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περίπου 40 έως 50 εκατομμύρια μικροσκοπικά κόκκινα καβούρια διασχίζουν το νησί, σέρνονται στους δρόμους, στα αυτοκίνητα και καλύπτουν τις παραλίες με μια θάλασσα κόκκινου χρώματος.

Πέρυσι η μετανάστευση έλαβε χώρα τον Οκτώβριο, ωστόσο το 2023 αυτό το μαγευτικό γεγονός αναμένεται να δημιουργήσει ένα μαγευτικό κόκκινο θέαμα, απόλυτα ταιριαστό με το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων αυτό το Δεκέμβριο.

Το προσωπικό του εθνικού πάρκου της Νήσου των Χριστουγέννων έχει περάσει μήνες προετοιμασίας για τη μαζική μετανάστευση, δημιουργώντας χιλιόμετρα προσωρινών εμποδίων στην άκρη του δρόμου για να διοχετεύσει τα καβούρια στην ασφάλεια των διαβάσεων. Εκτρέπουν επίσης την κυκλοφορία μακριά από τα καβούρια καθώς αυτά τρέχουν προς την ακτή.

Το «κίτρινο τρελό μυρμήγκι» ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Ο διευθυντής του πάρκου, Ντέρεκ Μπολ δήλωσε ότι το κόκκινο καβούρι είναι το βασικό είδος του νησιού και ότι ολόκληρη η κοινότητα συμβάλλει στη διευκόλυνση του «συναρπαστικού φαινομένου».

«Επί πολλά χρόνια έχουμε επίσης στοχεύσει τη μεγαλύτερη απειλή του κόκκινου καβουριού, το κίτρινο τρελό μυρμήγκι», ανέφερε σε δήλωσή του την Κυριακή σύμφωνα με τον Guardian.

«Με τη μείωση του αριθμού τους, οι πληθυσμοί των κόκκινων καβουριών είναι υψηλότεροι από ό,τι έχουμε δει εδώ και δεκαετίες, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό αποτέλεσμα όχι μόνο για τα κόκκινα καβούρια, αλλά και για ολόκληρο το οικοσύστημα του νησιού».

Τα μυρμήγκια έχουν σκοτώσει δεκάδες εκατομμύρια κόκκινα καβούρια όλα αυτά τα χρόνια ψεκάζοντάς τα με ισχυρό μυρμηκικό οξύ.

Τα «τρελά μυρμήγκια» εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στο νησί τη δεκαετία του 1920, αλλά μόνο όταν σχηματίστηκαν οι πρώτες σούπερ αποικίες στα τέλη της δεκαετίας του 1980 έγιναν πρόβλημα.

Αλλά υπάρχουν λιγότεροι από τους εισβολείς τώρα, αφού οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια μικροσφήκα για να θηρεύσει ένα έντομο που ιστορικά παρείχε στα μυρμήγκια μια άφθονη πηγή τροφής.

Το κόκκινο καβούρι συναντάται στο νησί των Χριστουγέννων και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, στα κοντινά νησιά Κόκος.

Εντυπωσιακό θέαμα άλλα όχι για τους κατοίκους

«Είναι ένα όμορφο θέαμα από μακριά, αλλά όχι πάντα εύκολο να ζήσει κανείς. Είναι σαν εκατομμύρια μικρές, μικροσκοπικές αράχνες παντού. Είναι ανατριχιαστικό και με πιάνει φαγούρα όταν το σκέφτομαι», είπε η Λάι.

«Ξέρω ότι υπάρχει μια τεράστια γοητεία με το φυσικό θαύμα, αλλά μεγαλώνοντας στο νησί, θυμάμαι ότι πήγαινα για ύπνο με μια κουβέρτα πάνω από το κεφάλι μου για να σιγουρευτώ ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να σέρνεται στα αυτιά μου».

Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τσουγκράνες για να τα σκουπίζουν απαλά από τους δρόμους και έχουν κατασκευάσει ακόμη και διαβάσεις καβουριών, οι οποίες οδηγούν τα μικροσκοπικά καρκινοειδή πάνω και πάνω από τους δρόμους στη ζούγκλα.

«Σε μια μετανάστευση καβουριών, τα μωρά καβούρια πέρασαν μέσα από το σπίτι μας», είπε ο Τέιλορ. «Υπήρχαν εκατομμύρια από αυτά. Έπεφταν από τον εξαερισμό στην οροφή πάνω από την τουαλέτα και έπρεπε να έχουμε έναν κουβά στο κεφάλι μας για να τα πιάσουμε».

Αύξηση του τουρισμού

«Είδαμε μια τεράστια εισροή τουριστών κατά τη διάρκεια του Covid-19, επειδή οι άνθρωποι στη Δυτική Αυστραλία μπορούσαν να ταξιδέψουν ελεύθερα εντός της πολιτείας, αλλά όχι αλλού», είπε ακόμα η Λάι.

«Πολλοί άνθρωποι έρχονται για τη φύση, την παρατήρηση πουλιών, τις καταδύσεις… Υπάρχουν πολύ λίγες αμμώδεις παραλίες στις οποίες μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση χωρίς να περπατήσει μέσα από τη ζούγκλα, αλλά έχουμε έναν ύφαλο που σφύζει από θαλάσσια ζωή και ζεστά νερά όλο το χρόνο», προσέθεσε.

Χριστούγεννα στο νησί των Χριστουγέννων

Δεδομένου του ονόματός του, είναι φυσικό να αναρωτιέται κανείς πώς είναι τα Χριστούγεννα στο Νησί των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα αποτελούν ένα ξεχωριστό γεγονός ιδιαίτερα για το Φλάινγκ Φις Κόουβ, Η κοινότητα στολίζει με φωτάκια και ταράνδους πολλά σημεία της πόλης, με τα χριστουγεννιάτικα φώτα αναμμένα, τα κάλαντα υπό το φως των κεριών στην εκκλησία και πολλά πάρτι για το τέλος του έτους με τις εμφανίσεις του Άγιου Βασίλη να φέρνουν για τα καλά το πνεύμα των Χριστουγέννων στην πρωτεύουσα.

Ακόμα υπάρχει το Rock Riders Lolly Run, όπου οι άνθρωποι ντύνονται Άγιος Βασίλης και οδηγούν ποδήλατα «Postie» (κόκκινες μοτοσικλέτες Honda που παραδοσιακά χρησιμοποιούν οι ταχυδρόμοι για να παραδίδουν την αλληλογραφία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία), μοιράζοντας σακούλες με καλούδια στα παιδιά.

Πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να δουν την οικογένειά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά όσοι μένουν πίσω απολαμβάνουν τον ήσυχο χαρακτήρα της εποχής. «Αυτές τις διακοπές θα τις περάσουμε στο σκάφος μας κολυμπώντας με καρχαρίες φάλαινες που έχουν έρθει να φάνε τα μωρά καβούρι», είπε ακόμα η Τέιλορ που ανυπομονεί επίσης να περάσει την 25η Δεκεμβρίου στην παραλία με την οικογένειά της και να συμμετάσχει στα Χριστούγεννα των ορφανών του νησιού – ένα κοινοτικό γεύμα στο Φλάινγκ Φις Κόουβ.

Μερικοί από τους ντόπιους κάνουν παραδοσιακή κατάδυση και κολύμπι με αναπνευστήρα στο Φλάινγκ Φις Κόουβ, το πρωί των Χριστουγέννων, πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους για το χριστουγεννιάτικο γεύμα. Κάποιοι συγκεντρώνονται στον παραλιακό δρόμο μπροστά από το Καμπονγκ για ένα γεύμα μπάρμπεκιου και κάποιοι κατεβαίνουν στον όρμο μετά το γεύμα για μια βουτιά στη θάλασσα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις αργίες για να πάρουν λίγο χρόνο για να χαλαρώσουν στην παραλία, να εξερευνήσουν τις ζούγκλες και να ψαρέψουν.