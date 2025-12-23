Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σε πέντε νεκρούς ύστερα από το δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη μικρό αεροσκάφος της αεροπορίας ναυτικού του Μεξικού. Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση ιατρικής διακομιδής με προορισμό την αμερικανική πολιτεία Τέξας, όταν κατέπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του θεσμού.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε καθώς το αεροσκάφος τύπου King Air —μισθωμένο από μεξικανικό ίδρυμα που στηρίζει παιδιά με σοβαρά εγκαύματα— πλησίαζε το αεροδρόμιο της Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον, με σκοπό την προσγείωση.

Από τους οκτώ επιβαίνοντες, πέντε βρέθηκαν νεκροί, δύο διασώθηκαν, ενώ ένας εξακολουθεί να αγνοείται, όπως ανέφερε η νεότερη ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού. Οι έρευνες συνεχίζονται από την αμερικανική ακτοφυλακή και άλλες υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η αμερικανική ακτοφυλακή γνωστοποίησε ότι διερχόμενοι ειδοποίησαν τις αρχές για τη συντριβή γύρω στις 15:17 (23:17 ώρα Ελλάδας). Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή σκαφών, δυτών και ελικοπτέρου στην ευρύτερη περιοχή.

Το μεξικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε μέσω X «βαθιά συλλυπητήρια» και δήλωσε πως παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία του εξειδικευμένου ιστότοπου Flight Radar, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Μέριδα, στην πολιτεία Γιουκατάν, στις 13:46 (20:46 ώρα Ελλάδας). Το σήμα του χάθηκε από τα ραντάρ στις 15:01 (23:01 ώρα Ελλάδας), πάνω από τον κόλπο της Γκάλβεστον, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Σκόουλς.