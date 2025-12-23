Οι ουκρανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την εμπόλεμη πόλη Σιβέρσκ στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής ηγεσίας του Κιέβου. Η απόφαση ελήφθη καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου.

Όπως αναφέρει το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, η αποχώρηση έγινε για την προστασία της ζωής των στρατιωτών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ουκρανικές μονάδες προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις.

«Οι εισβολείς κατάφεραν να προελάσουν λόγω της σημαντικής αριθμητικής τους υπεροχής και της συνεχούς πίεσης από μικρές ομάδες εφόδου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Επιτελείου.

Η πόλη Σιβέρσκ βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από το Σλαβιάνσκ. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει ήδη από τις 11 Δεκεμβρίου ότι κατέλαβε την περιοχή, η οποία αποτελούσε το τελευταίο οχυρό πριν από τις μεγάλες περιφερειακές πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ, που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, το Σιβέρσκ είχε πληθυσμό περίπου 11.000 κατοίκους. Σήμερα, η πόλη έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, με μεγάλο μέρος της να θεωρείται μη κατοικήσιμο.