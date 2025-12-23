Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιφέρειες της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, έπειτα από νέα ρωσικά πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Η Ρωσία επιτίθεται άλλη μια φορά στις ενεργειακές υποδομές μας. Κατά συνέπεια, άρχισαν έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε περιφέρειες της Ουκρανίας», αναφέρει το υπουργείο Ενέργειας μέσω του Telegram, διευκρινίζοντας ότι οι διακοπές αφορούν και το Κίεβο με τις γύρω περιοχές.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Ukrenergo έκανε λόγο για «μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες αποκατάστασης θα ξεκινήσουν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις επιθέσεις.

Η Μόσχα εξαπολύει σχεδόν κάθε νύχτα επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στοχοθετώντας κυρίως τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, προκαλώντας συχνά ζημιές και απώλειες μεταξύ των αμάχων.