Το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη έχει επιστρέψει στο… παρασκήνιο του ΠΑΟΚ και δεδομένα θα βρεθεί κάποια στιγμή στο προσκήνιο. Ο 30χρονος διεθνής ακραίος μπακ της Άουγκσμπουργκ συμπληρώνει πέντε χρόνια εκτός Ελλάδας, καθώς είχε παραχωρηθεί από τον ΠΑΟΚ στη Νόριτς στις 19 Ιανουαρίου 2021, σε μια μεταγραφή που έφερε στα ταμεία των ασπρόμαυρων ποσό που άγγιξε τα 7,5 εκ. ευρώ.

Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από τη Γερμανία, το ποσό που βάζει στο τραπέζι η Άουγκσμπουργκ για να τον παραχωρήσει φτάνει τα 6 εκ. ευρώ.

Το να επιστρέψει ο Δημήτρης Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ είναι κάτι που θα ήθελε και ο Δικέφαλος και ο 30χρονος ακραίος μπακ, όμως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, που αφορούν και τις δύο πλευρές.

Το συμβόλαιο του Γιαννούλη με τη γερμανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2028. Έχει συμπληρώσει 1,5 χρόνο στη Bundesliga και την τρέχουσα σεζόν μετρά 13 συμμετοχές με μέσο όρο 70 αγωνιστικά λεπτά, έχοντας δύο γκολ και δύο ασίστ. Είναι ο βασικός αριστερός μπακ και για να τον παραχωρήσει, η Άουγκσμπουργκ θέλει να αποζημιωθεί.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, από την πλευρά του, έχει γνωστοποιήσει προς πάσα κατεύθυνση πως όταν ανοίξει το θέμα επαναπατρισμού του, ο ΠΑΟΚ θα είναι η πρώτη του επιλογή.

Στον ΠΑΟΚ, το θέμα του αριστερού μπακ «καίει». Στο ρόστερ υπάρχουν οι Ράχμαν Μπάμπα και Γκρεγκ Τέιλορ. Το συμβόλαιο του Μπάμπα λήγει το καλοκαίρι. Ο Γκανέζος ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2023, έκανε μια εξαιρετική πρώτη σεζόν και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να περάσει τον πήχη που ο ίδιος έθεσε.

Ο ΠΑΟΚ «ψάχνεται» και προετοιμάζεται ενόψει καλοκαιριού. Κινητικότητα, όμως, υπάρχει ήδη. Ο Δικέφαλος «περιτριγυρίζει» τον Δημήτρη Γιαννούλη και «μαζεύει» πληροφορίες.