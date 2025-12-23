Η υπόθεση του Τετέ συνεχίζει να απασχολεί έντονα τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, καθώς ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού βρίσκεται – όπως όλα δείχνουν – πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Γκρέμιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Zero Hora από το Πόρτο Αλέγκρε, ο σύλλογος είναι σε ανοιχτή γραμμή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αναζητώντας τη φόρμουλα που θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Ο Τετέ, προϊόν των ακαδημιών της Γκρέμιο, δεν πρόλαβε ποτέ να φορέσει τη φανέλα της πρώτης ομάδας πριν μετακομίσει το 2019 στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Σήμερα, όμως, η επιθυμία της Γκρέμιο για επαναπατρισμό του είναι έντονη, κυρίως λόγω του προπονητή της, Λουίς Κάστρο. Ο Πορτογάλος τεχνικός, που τον είχε ως παίκτη στη Σαχτάρ, φέρεται να έχει ζητήσει από τη διοίκηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την απόκτησή του.

Οι πληροφορίες από τη Βραζιλία αναφέρουν ότι εξετάζονται δύο σενάρια: είτε άμεση αγορά του παίκτη από τον Παναθηναϊκό, είτε δανεισμός με οψιόν αγοράς. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις των «πρασίνων», καθώς ο Τετέ είναι βασικό γρανάζι της φετινής ομάδας, με 27 συμμετοχές, 2 γκολ και 7 ασίστ.

Ο παίκτης έφτασε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Πόρτο Αλέγκρε για τις γιορτές και έγινε αντικείμενο… πολιορκίας από δημοσιογράφους. Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του και τη Γκρέμιο, δεν θέλησε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας απλώς: «Αφήνω τα πάντα στον Πάμπλο (σ.σ. ο μάνατζερ του). Είμαι πολύ χαρούμενος».

Οι εξελίξεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, με τη Γκρέμιο να επιμένει και τον Παναθηναϊκό να καλείται να ζυγίσει τα δεδομένα ενόψει Ιανουαρίου.