Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στις νίκες στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-85 της Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική, και ταυτόχρονα επιβεβαίωσε την πρόθεση να κρατήσει στον πάγκο τον Ομέρ Γιουρτσέβεν.

Ο Τούρκος σέντερ ξεχώρισε με 14 πόντους (6/7 δίποντα, 2/2 βολές) και 4 ριμπάουντ, αποτελώντας τον ηγέτη του Παναθηναϊκού στο πρώτο δύσκολο 25λεπτο του αγώνα, σε μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις. Από την επιστροφή του μετά τον τελευταίο τραυματισμό του, ο Γιουρτσέβεν δείχνει σημαντική βελτίωση και ωριμότητα στο παιχνίδι του.

Μετά το ματς, ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση για το μέλλον του παίκτη θα ληφθεί από τον ίδιο: «Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ομάδα. Τα τελευταία ματς προσέφερε πολλά. Είναι σημαντικός παίκτης. Με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να γίνει βασικός σέντερ. Ελπίζω να πάρει μία καλή απόφαση για την καριέρα του».

Η ρήτρα αποδέσμευσης του Γιουρτσέβεν εκπνέει στις 25 Δεκεμβρίου και ισχύει αμφίπλευρα, αλλά η αλλαγή πλεύσης από τον Αταμάν σημαίνει ότι, αν ο παίκτης δεν επιλέξει την αποχώρηση, η συνεργασία τους θα συνεχιστεί κανονικά. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός απέφυγε τη βιαστική κίνηση για παίκτη από το NBA ή τον Κρις Σίλβα, δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερότητα του ρόστερ.