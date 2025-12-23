Η Ανθή Βούλγαρη έκτακτα σήμερα στην στήλη της «Ήρεμα ρωτάω» με ένα διπλό θέμα. Από τη μία, η χαρά για το πολυαναμενόμενο reunion της αγαπημένης σειράς «Παρά Πέντε» μετά από 20 χρόνια, που θα προβληθεί απόψε στις 21:00 στο MEGA, και από την άλλη, η έντονη αγανάκτησή της για την ταλαιπωρία που βίωσε σε τράπεζα.

Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος, όταν επισκέφθηκε την τράπεζα, δεν υπήρχε κανείς διαθέσιμος για να εξυπηρετήσει ούτε την ίδια ούτε τους υπόλοιπους πελάτες. «Έμεινα 50 λεπτά στην ουρά, και αυτό μόνο επειδή κάποιος μου έδωσε τη σειρά του όταν είδε το μωρό μου. Αν δεν το έκανε, ακόμα θα ήμουν εκεί…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την χαρακτηριστική της ειλικρίνεια, ρωτά τις τράπεζες: «Είστε σοβαροί; Έχετε αδειάσει όλα τα ταμεία, έχετε αδειάσει τα καταστήματα από υπαλλήλους, τα έχετε κάνει όλα ηλεκτρονικά, και η ταλαιπωρία είναι αφάνταστη. Και δεν το λέω μόνο εγώ, όλος ο κόσμος το λέει. Όταν είναι να τα πάρετε, όλα γίνονται γρήγορα. Όταν είναι να μας εξυπηρετήσετε; Τίποτα! Άντε, και καλά Χριστούγεννα!»

Η Ανθή Βούλγαρη σχολιάζει με τον δικό της τρόπο την επικαιρότητα μέσα από τη στήλη της «Ήρεμα Ρωτάω» στα «ΝΕΑ» κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.