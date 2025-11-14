Η Ανθή Βούλγαρη σχολιάζει με το δικό της χαρακτηριστικό τρόπο την επικαιρότητα στην αγαπημένη στήλη των «ΝΕΩΝ»: «Ήρεμα ρωτάω».

Τα σχόλια της Ανθής Βούλγαρη θα βρίσκονται στα social media των «ΝΕΩΝ» και στο site.

O καθημερινός γολγοθάς τον χαμηλοσυνταξιούχων, που αδυνατούν, πέραν πολλών, να πληρώσουν τα φάρμακά τους, το ελλιπές κράτος πρόνοιας και τα πολλά και αναπάντητα ερωτηματικά αναφορικά με τα ΕΛΤΑ

Ακολουθεί όλο το σημερινό σχόλιο της Ανθής Βούλγαρη

Θα ήθελα να δώσω τα χαιρετίσματά μου στους χαμηλοσυνταξιούχους αυτής της χώρας διότι έχει πάει 14 o μήνας και είμαι πάρα πάρα πολύ σίγουρη πως ψάχνετε να βρείτε πώς θα περάσετε τον υπόλοιπο μήνα. Θα σταθώ όμως στο θέμα των φαρμάκων. Χθες ένα ζευγάρι μου λέει “Ανθή, υπάρχουν φάρμακα που δε συνταγογραφούνται.

Εμείς έπρεπε να δώσουμε 80 ευρώ για κάποια επιπλέον φάρμακα που έπρεπε να πάρουμε”. Το ερώτημά μου και πάρα πολύ ήρεμα ρωτάω είναι “Γιατί βρε τζιμάνια μου εκεί στη Βουλή, εσείς που μας κυβερνάτε, δεν περνάτε μια ωραία τροπολογία”, νομοθεσία, δεν ξέρω τι, “που να λέει ότι όσοι άνθρωποι παίρνουν σύνταξη από ένα ποσό και κάτω δε θα πληρώνουν τίποτα στα φάρμακά τους;”

Αυτό είναι το κράτος πρόνοιας. Πολύ ήρεμα ρωτάω Άλλη μια ερώτηση από τον κόσμο Τι θα γίνει βρε παιδιά με τις προπληρωμένες κάρτες που τις περιμένουμε από τα ΕΛΤΑ και έχει γίνει μπάχαλο;” Πολύ ήρεμα ρωτάει ο κόσμος. Θα λάβουν απάντηση; Θα βρεθεί άκρη; Περιμένουμε! Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!