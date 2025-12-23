Ο Κρις Ρία πρόσφερε ένα μοναδικό δώρο στη σύζυγό του, Τζόαν, μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, γεγονός που έφερε ακόμη πιο κοντά το ζευγάρι που γνωριζόταν από τα εφηβικά του χρόνια.

Ο Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από σύντομη ασθένεια, στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, το 2020, στην εκπομπή του BBC Mortimer and Whitehouse: Gone Fishing, είχε μιλήσει για τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε και αποκάλυψε ότι είχε χαρίσει στη Τζόαν τα δικαιώματα όλων των τραγουδιών του, ανάμεσά τους και το εορταστικό Driving Home for Christmas.

Ο Ρία γνώρισε τη σύζυγό του όταν ήταν μόλις 16 ετών. Για χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως περιτονίτιδα, καρκίνο του παγκρέατος και διαβήτη. Από το 2017 χρειαζόταν να κάνει επτά ενέσεις ινσουλίνης την ημέρα.

Η συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής Μπομπ Μόρτιμερ αναφέρθηκε στις δικές του περιπέτειες υγείας, λέγοντας: “Το ταξίδι της ανάρρωσης με έφερε απίστευτα κοντά στη σύζυγό μου”. Ο Ρία συμφώνησε, απαντώντας: «Ήταν ακριβώς το ίδιο και για μένα. Ήμουν στο νοσοκομείο και η νοσοκόμα που ειδικεύεται στον καρκίνο του παγκρέατος μπήκε και μου είπε: “Δεν είναι καρκίνος βαθμού τρία, τηλεφώνησε στη γυναίκα σου!”».

«Έτσι, τηλεφώνησα στη γυναίκα μου και αυτή σταμάτησε το αυτοκίνητο και ξέσπασε σε κλάματα».

Με χιούμορ πρόσθεσε: «Της έδωσα όλα τα χρήματα, όλα τα δικαιώματα σε όλα τα τραγούδια, και τώρα δεν μου τα επιστρέφει».

Η επιτυχία που έγινε διαχρονική

Τα δικαιώματα του εμβληματικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού Driving Home for Christmas αποφέρουν περίπου 210.000 λίρες ετησίως, και συνέβαλλαν σημαντικά στην περιουσία του καλλιτέχνη. Από την κυκλοφορία του το 1986, το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις και επιστρέφει κάθε χρόνο στα βρετανικά charts, φτάνοντας μάλιστα στο Νο.10 το 2021.

Παρότι ο Ρία δεν υπήρξε «καλλιτέχνης της μιας επιτυχίας», το συγκεκριμένο τραγούδι του χάρισε πάνω από 7 εκατ. λίρες, από το σύνολο της περιουσίας του που εκτιμάται στα 15 εκατ. λίρες. Συνολικά, πούλησε πάνω από 30 εκατ. δίσκους με επιτυχίες όπως το Road to Hell.

Η έμπνευση πίσω από το “Driving Home for Christmas”

Ο Ρία είχε αποκαλύψει ότι έγραψε το τραγούδι σε δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν ήταν άνεργος και είχε χάσει τον μάνατζέρ του. Επειδή του είχαν αφαιρέσει την άδεια οδήγησης, η Τζόαν χρειάστηκε να ταξιδέψει μέχρι το Λονδίνο για να τον παραλάβει με το Mini και να τον φέρει πίσω στο σπίτι – μια εμπειρία που τον ενέπνευσε να γράψει το τραγούδι.

Λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram με τη λεζάντα: “Chris Rea tells Bob Mortimer how he wrote Driving Home for Christmas”.

Πηγή: Daily Mail