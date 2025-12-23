Με το γνώριμο καυστικό του χιούμορ επανέρχεται ο Αρκάς στο νέο του σκίτσο, σχολιάζοντας με μία μόνο ατάκα τη διαχρονική ελληνική τάση να «μεταθέτει» προβλήματα, ημερομηνίες και… εορτές, αντί να τα αντιμετωπίζει.

Στο σκίτσο, δύο χαρακτηριστικές φιγούρες – ντυμένες σε χριστουγεννιάτικο κλίμα – συνομιλούν κάτω από τη λέξη «Καλημέρα». Ο ένας ανακοινώνει με ενθουσιασμό: «Εγώ έχω έτοιμη θεωρία, θα την μοιράσουμε την 25η Μαρτίου!.. Εντάξει;», για να λάβει την απολύτως πρόθυμη απάντηση: «Εντάξει!».

Η απλότητα του διαλόγου κρύβει την αιχμηρή σάτιρα. Ο Αρκάς παίζει με την ιδέα της «μοιρασιάς» μιας εθνικής επετείου, μεταφέροντάς την σχεδόν αυθαίρετα μέσα στο χριστουγεννιάτικο πλαίσιο, σχολιάζοντας έμμεσα τη λογική των πρόχειρων λύσεων, των συνεχών μεταθέσεων και της ελληνικής ευκολίας στο «βλέποντας και κάνοντας».

Το σκίτσο αποκτά επιπλέον βαρύτητα καθώς δημοσιεύεται σε μια περίοδο γεμάτη συζητήσεις για αργίες, γιορτές, ημερολόγια και «χαμένες» μέρες, με τον Αρκά να επιλέγει για ακόμη μία φορά να μιλήσει χωρίς ευθείες πολιτικές αναφορές, αλλά με υπαινιγμούς που αγγίζουν όλους.

Όπως συχνά συμβαίνει στο έργο του, το γέλιο έρχεται πρώτο – και αμέσως μετά η σκέψη. Γιατί πίσω από την αθώα φράση «εντάξει» κρύβεται η συλλογική μας ανοχή στο παράλογο, που τελικά γίνεται κανονικότητα.