Οπλισμένοι με υπομονή πρέπει να είναι οι οδηγοί που ταξιδεύουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων καθώς οι αγρότες παραμένουν με τα τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία να πρέπει να ακολουθήσουν παρακαμπτήριες οδούς, κίνηση που σε κάποιες περιπτώσεις οδηγεί σε ουρές χιλιομέτρων.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ φαίνεται ότι η ταλαιπωρία είναι μάλλον δεδομένη για τους ταξιδιώτες, καθώς πηγές της ΕΛΑΣ διευκρίνιζαν ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο, και όχι επιλογή, για την πρόληψη κινδύνων. «Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος», σημείωσε η ΕΛΑΣ σε σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι τα εν λόγω μέτρα προστατεύουν όχι μόνο τους οδηγούς και τους επιβάτες, αλλά και τους ίδιους τους αγρότες.

Ο δημοσιογράφος του MEGA, Βασίλης Βρυώνης, ανέφερε ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης επικρατεί κυκλοφοριακό χάος. Όπως είπε, η ουρά φτάνει τα 10 χιλιόμετρα καθώς ξεκινάει από το Σχηματάρι και φτάνει μέχρι την παράκαμψη της Ριτσώνας όπου τα οχήματα διοχετεύονται προς την ΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς όπου μέσω Αλίαρτου θα καταφέρουν να φτάσουν στη Λαμία. Υπολογίζεται ότι ένας οδηγός που ξεκινά τώρα από την Αθήνα θα φτάσει στη Λαμία σε 5 ώρες.

Μία ώρα και 49 λεπτά η απόσταση Σχηματάρι για Μαρτίνο

Η απόσταση μεταξύ Σχηματαρίου και Μαρτίνου, που κανονικά διανύεται σε περίπου 45 λεπτά, έχει πλέον φτάσει στη μία ώρα και 49 λεπτά, καθιστώντας τη χριστουγεννιάτικη έξοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τους οδηγούς. Οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή και προγραμματισμό για όσους πρόκειται να κινηθούν στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Αίσθηση προκαλεί την ίδια ώρα η εικόνα οδηγών σε χωματόδρομους, προκειμένου να μπορέσουν να φθάσουν στον προορισμό τους. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ γυναίκα, που βίωσε τις δυσκολίες του ταξιδιού από Αθήνα για Θεσσαλονίκη μέσω… καρόδρομων, είπε ότι «δεν θα συνιστούσα σε κανέναν να το κάνει» και εξήγησε ότι «ταξιδεύω με τον σύζυγό μου για επαγγελματικό ταξίδι».

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη Θήβα, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις στην Ενωτική Οδό Θήβας και στη Βόρεια Περιφερειακή οδό. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, προκαλώντας ταλαιπωρία σε όσους κινούνται στην περιοχή.

Παράλληλα, οι αγρότες έχουν παραταχθεί και στην περιμετρική οδό Πατρών, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Για τα οχήματα που κατευθύνονται από Αθήνα προς Πύργο, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο από μία λωρίδα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δρόμος θα ανοίξει πλήρως, καθώς οι αγρότες δηλώνουν πως διαφωνούν με τη διέλευση φορτηγών, διατηρώντας τη στάση τους στα σημεία αποκλεισμού.

Από το μπλόκο της Νίκαιας η Λίνα Ιορδανίδου είπε ότι οι αγρότες της Λάρισας τονίζουν ότι εμείς ανοίγουμε τους δρόμους και η αστυνομία και η κυβέρνησης τους κλείνει. Έχουν δώσει 1,5 λωρίδα κυκλοφορίας μέσα από το μπλόκο πάνω στην Εθνική. Στη διασταύρωση που βρέθηκε η δημοσιογράφος, θα βγει ένας οδηγός που θα ξεκινήσει από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη καθώς κάποια στιγμή ο δρόμος της Εθνικής κόβεται και γίνεται μία παράκαμψη μέσω Κιλελέρ. Από αυτή τη διασταύρωση θα βγουν στη συνέχεια στην παλιά Εθνική Βόλου – Λάρισας προκειμένου μετά να ξαναπεράσουν στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Προσωρινό άνοιγμα των δρόμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη

Σε προσωρινό άνοιγμα των δρόμων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων προχωρούν οι παραγωγοί, δίνοντας ανάσα στους εκδρομείς, χωρίς όμως να αποχωρούν από τα μπλόκα, όπου παραμένουν καθημερινά σε βάρδιες. Την ίδια στιγμή, στις 26/12, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:00 διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Το ρεύμα προς Αθήνα ελευθερώνεται σήμερα, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο δηλώνουν ότι τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα θα παραμείνουν παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς όμως οι ίδιοι να προτίθενται να αποχωρήσουν.

Στο μεταξύ παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο 27/12, ενώ οι βάρδιες συνεχίζονται κανονικά και τα τρακτέρ μαζί με τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Μέχρι και τις 26/12 δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

«Αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει»

Με μια σύντομη αναφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών που, όπως είπε, ελπίζει να εκτονωθούν ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισαγωγική τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι η τελευταία για το 2025. Mεταξύ άλλων ανέφερε: «Οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η Πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας αλλά και τις πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ. Τώρα νομίζω ότι έχει πια έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο εμπόριο, στις συγκοινωνίες, στις μεταφορές που προφανώς πρέπει να είναι ελεύθερες, στις τοπικές αγορές που έχουν ανάγκη να λειτουργήσουν, στους χειμερινούς προορισμούς που περιμένουν αυτές τις μέρες για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους τζίρους τους. Αλλά και στους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να γιορτάσουν αυτές τις μέρες στην περιφέρεια. Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας δεν πρέπει ούτε να ταλαιπωρηθούν αλλά κυρίως δεν πρέπει να ρισκάρουν κ. Υπουργέ κανένα τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Κι εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση οποιουδήποτε δρόμου τον έχει η Τροχαία και η οδική ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σε όσους λοιπόν προτιμούν έναν παράδοξο, να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν και να μιλούν την ώρα που τους καλούμε σε διάλογο, θα το ξαναπώ αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει και ούτε από την άλλη πλευρά μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μίας κοινωνικής ομάδας εις βάρος των υπολοίπων. Θα συζητάμε όπου χρειάζεται, έχουμε πει πολλές φορές ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών μας είναι δικαιολογημένα και σπεύδουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε. Αλλά το πλαίσιο πια των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Εξάλλου η πολιτική μας επιλογή είναι πάντα να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών αυξάνοντας εισοδήματα, μειώνοντας φόρους ως ανάχωμα στην ακρίβεια.

Να θυμίσω και πάλι ότι ήδη τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει έχουν αρχίσει να υλοποιούνται: η επιστροφή ενός μισθώματος σε 900.000 ενοικιαστές, το τακτικό πια βοήθημα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους μας, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και βέβαια οι συνταξιούχοι μας οι οποίοι -καθώς οι συντάξεις τους προκαταβάλλονται- έχουν αρχίσει ήδη να βλέπουν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει με τις ετήσιες αυξήσεις αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλά και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών η οποία βέβαια αφορά και τους συνταξιούχους μας», είπε ο πρωθυπουργός και έδωσε κάποια παραδείγματα.