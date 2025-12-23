Δύο 24ωρα πριν τα Χριστούγεννα, οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους, με τα μπλόκα να είναι μεν ενεργά από σήμερα όμως, δε θα εμποδίζονται οι πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές. Ωστόσο, ολική απαγόρευση κυκλοφορίας αναμένεται να επιβάλλει η Αστυνομία. Χθες, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε τρίωρος συμβολικός αποκλεισμός της σήραγγας των Τεμπών, που αφορούσε αποκλειστικά τα φορτηγά, με τους αγρότες να επιτρέπουν τη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων.

Ωστόσο, η Τροχαία έκλεισε εντελώς τον δρόμο για λόγους ασφαλείας, καθότι έκρινε πως η διέλευση αυτοκινήτων ανάμεσα στα μηχανήματα των αγροτών ενείχε κινδύνους, κατευθύνοντας τους οδηγούς προς παρακαμπτήριες οδούς της Παλαιάς Εθνικής. Ενόψει της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων, οι αγρότες έχουν δηλώσει διατεθειμένοι να επιτρέψουν τη διέλευση των εκδρομέων, ανοίγοντας μια ή σε κάποιες περιπτώσεις και δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Φαίνεται όμως ότι η ταλαιπωρία είναι μάλλον δεδομένη για τους ταξιδιώτες, καθώς πηγές της ΕΛΑΣ διευκρίνιζαν ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο, και όχι επιλογή, για την πρόληψη κινδύνων. «Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος», σημείωσε η ΕΛΑΣ σε σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι τα εν λόγω μέτρα προστατεύουν όχι μόνο τους οδηγούς και τους επιβάτες, αλλά και τους ίδιους τους αγρότες.

Αν έχεις τύχη διάβαινε…

Το ζητούμενο για όλους τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων που σχεδιάζουν να αποδράσουν για τις γιορτές δεν είναι άλλο από τον τρόπο πρόσβασης στους εορταστικούς προορισμούς. Τα μπλόκα των αγροτών στους εθνικούς δρόμους και η διαχείριση της κυκλοφορίας από την Ελληνική Αστυνομία είναι το πλέον καθοριστικό στοιχείο για την πραγματοποίηση ή όχι του ταξιδιού.

Αλλωστε, τα μηνύματα από τουριστικούς προορισμούς, όπως το Πήλιο, η Μαγνησία και το Καρπενήσι, κάνουν λόγο για πλήρες «πάγωμα της ροής των κρατήσεων» και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και για ματαιώσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αγροτών ότι θα παραχωρηθούν στους ταξιδιώτες μία-δύο λωρίδες κυκλοφορίας για το «πέρασμα» από τα μπλόκα, με το… παραμέρισμα των παρατεταγμένων τρακτέρ, η Αστυνομία διατηρεί επιφυλάξεις για τη «λύση αυτή», προκρίνοντας την «ασφαλή μετακίνηση» των εκδρομέων μέσω των παρακαμπτήριων οδών.

Ουσιαστικά η ΕΛ.ΑΣ. επιμένει στη λύση αυτή, που όμως διπλασιάζει τον χρόνο του ταξιδιού, ενώ και η ασφάλεια πάει περίπατο. Για ένα ταξίδι από την Αθήνα προς τη Σπερχειάδα στη Δυτική Φθιώτιδα, η κανονική διάρκεια μέσω της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας είναι συνήθως δυόμισι με τρεις ώρες. Το ταξίδι αυτό, την περασμένη Παρασκευή, μέσω των παρακαμπτήριων οδών κράτησε σχεδόν πεντέμισι ώρες!

Ο γολγοθάς ξεκινάει όταν κάποιος με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. εγκαταλείπει την εθνική οδό στο ύψος της Ριτσώνας με κατεύθυνση προς τη Θήβα. Οι αποκλεισμένοι δρόμοι, οι συνεχείς εκτροπές κυκλοφορίας και οι μεγάλες καθυστερήσεις δημιουργούν έντονη ταλαιπωρία σε οδηγούς, επαγγελματίες και οικογένειες.

Το να επιχειρήσεις να περάσεις από τη Θήβα, στον κόμβο όπου διασταυρώνεται η ροή από την παλιά εθνική οδό Ελευσίνας – Θηβών, και να συνεχίσεις μέχρι τη Λιβαδειά δεν είναι απλώς ανυπόφορο, αλλά και επικίνδυνο. Σε έναν δρόμο που δεν έχει σχεδιαστεί για τόσο αυξημένο φόρτο, το ζήτημα δεν είναι μόνο η καθυστέρηση. Τα φορτηγά και τα ΙΧ μπλέκουν μεταξύ τους, στην Αλίαρτο επικρατεί ένα κομφούζιο και από εκεί και έπειτα όλη η ροή γίνεται με βήμα σημειωτόν. Την ίδια στιγμή, η οδική ασφάλεια πάει περίπατο, καθώς αρκετοί οδηγοί εκνευρίζονται, επιχειρούν να προσπεράσουν σε σημεία απαγορευτικά και η κατάσταση μετατρέπεται σε ένα χαώδες σκηνικό.

Μόνο το πέρασμα από την Αλίαρτο κρατάει 40 λεπτά, ενώ η ταλαιπωρία στο κομβόι προς τη Λιβαδειά, τη Χαιρώνεια, την Αμφίκλεια και τον Μπράλο φέρνει τους οδηγούς σε οριακές καταστάσεις. Το συνολικό ταξίδι μέχρι τη Σπερχειάδα κράτησε πεντέμισι ώρες! Στις τεσσερισήμισι ώρες μετρήθηκε και το ταξίδι της επιστροφής, αυτή τη φορά με περισσότερες εναλλαγές της εθνικής οδού και των παρακαμπτηρίων, υπό καταρρακτώδη βροχή!

Ελέγχεται ο Κ. Ανεστίδης

Στο μεταξύ, με εντολή του εισαγγελέα του ελληνικού FBI, δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, καθώς έπειτα από σχετική έρευνα φέρεται να έχουν προκύψει «ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων», που αφορούν επιχορηγήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως στο…μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται 16 αγροτεμάχια, για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας την περίοδο 2019 – 2024. Από την πλευρά του, ο αγροτοσυνδικαλιστής υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη πράξη και ότι οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν αποσκοπούν στο να πλήξουν το πρόσωπό του.