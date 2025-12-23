Στους δρόμους εξακολουθούν και είναι οι αγρότες σε όλη τη χώρα και δηλώνουν πως θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του MEGA, Βασίλης Βρυώνης, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης επικρατεί κυκλοφοριακό χάος. Όπως είπε, η ουρά φτάνει τα 10 χιλιόμετρα καθώς ξεκινάει από το Σχηματάρι και φτάνει μέχρι την παράκαμψη της Ριτσώνας όπου τα οχήματα διοχετεύονται προς την ΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς όπου μέσω Αλίαρτου θα καταφέρουν να φτάσουν στη Λαμία.

Υπολογίζεται ότι ένας οδηγός που ξεκινά τώρα από την Αθήνα θα φτάσει στη Λαμία σε 5 ώρες.

Προσωρινό άνοιγμα των δρόμων για τις γιορτές των Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη

Σε προσωρινό άνοιγμα των δρόμων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων προχωρούν οι παραγωγοί, δίνοντας ανάσα στους εκδρομείς, χωρίς όμως να αποχωρούν από τα μπλόκα, όπου παραμένουν καθημερινά σε βάρδιες. Την ίδια στιγμή, στις 26/12, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για να αποφασιστεί η συνέχεια των κινητοποιήσεών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 12:00 θα διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Το ρεύμα προς Αθήνα ελευθερώνεται σήμερα, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο δηλώνουν ότι τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα θα παραμείνουν παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς όμως οι ίδιοι να προτίθενται να αποχωρήσουν.

Στο μεταξύ παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο 27/12, ενώ οι βάρδιες συνεχίζονται κανονικά και τα τρακτέρ μαζί με τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Μέχρι και τις 26/12 δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Δημογλίδου: Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε έξοδο από εθνικές οδούς που έχουν εμπόδια;

Τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να επιτρέψει την κίνηση των οχημάτων στις εθνικές οδούς όσο είναι σταθμευμένα αριστερά και δεξιά τρακτέρ εξήγησε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ειδικότερα, η κ. Δημογλίδου, αντικρίζοντας τα πλάνα που προέβαλε ο τηλεοπτικός σταθμός από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας, ανέφερε: «Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο. Δεν συζητώ καν για το μπλόκο της Θεσσαλίας, είναι φανερό ότι με δυσκολία περνάει και όχημα έκτακτης ανάγκης».

«Είναι δυνατόν να επιτρέψουμε τη διέλευση βαρέων και λοιπών οχημάτων σε αυτό που βλέπουμε αυτήν τη στιγμή στην εικόνα μας; Αν έχουμε μία πυρκαγιά σε ένα όχημα εν κινήσει, πώς θα απεγκλωβίσουμε τους οδηγούς;» σημείωσε και πρόσθεσε: «Αν κάποιος θεωρεί ότι έτσι μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση που υπάρχει στην έξοδο αυτών των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας». «Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς/εκτροπής οχήματος) μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία μόνο από τη μία λωρίδα», τόνισε.

Σε ερώτηση γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε: «Μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μιλάμε για την Εθνική Οδό, άρα είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να μπορούν οι οδηγοί να περνούν την ώρα που οι αγρότες κινούνται πεζή σε Εθνική Οδό; Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο στα σημεία που υπάρχει αποκλεισμός αυτήν τη στιγμή, για αυτό ακριβώς πραγματοποιούμε εκτροπές».

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών. Οι αγρότες βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρηθούν και πολύ καλά κάνουν, είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Όμως, είναι δημοκρατικό δικαίωμα και των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και με ελευθερία στους δρόμους».

«Δεν έχουν κάνει κανένα βήμα καλής θέλησης οι αγρότες, σε κανένα μπλόκο αυτήν τη στιγμή δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα. Δεν έχει δοθεί καμιά λωρίδα κυκλοφορίας, για αυτό και συνεχίζουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά αυτήν τη στιγμή η ΕΛΑΣ για να βρίσκεται στο εθνικό δίκτυο και σε παρακαμπτηρίους να βοηθά τους οδηγούς; Αυτό είναι το καθήκον μας», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Αυτή η κυβέρνηση σε εκβιασμούς δεν πρόκειται να υποκύψει»