Μια διαφορετική, συμβολική εικόνα αντικρίζουν οι οδηγοί στο 90ό χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.

Όπως αναφέρει το Orange Press, ανάμεσα στα παρατεταγμένα τρακτέρ και τις σκηνές που έχουν στήσει οι αγρότες για να περνούν τις νύχτες τους, δεσπόζει ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δεν πρόκειται απλώς για εορταστικό διάκοσμο, αλλά για ένα σαφές μήνυμα. «Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Γιατί δεν πίστευε ότι εμείς θα μείνουμε εδώ. Αλλά να που θα μείνουμε», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Καφές, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο.

«Είμαστε ο πρώτος στόχος»

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. «Είμαστε οι πρώτοι που θέλουν να διώξουν. Οπότε 24 ώρες το 24ωρο, επτά στα επτά, θα ‘μαστε εδώ. Έχουμε φτιάξει σκηνές, έχουμε φέρει καρότσες, κοιμόμαστε εδώ», τονίζει ο κ. Καφές, περιγράφοντας την καθημερινότητα στον κόμβο μετά από τρεις εβδομάδες κινητοποιήσεων.

Ανοιχτοί δρόμοι από τους αγρότες – Ερωτηματικό η ΕΛ.ΑΣ.

Ενόψει των εορτών, οι αγρότες της Θήβας στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες. «Γιορτές έχουμε, ο κόσμος θέλει να πάει στο σπίτι του, στα χωριά του. Όλοι μας υποστηρίζουν ακόμα», λέει ο κ. Καφές, προαναγγέλλοντας ότι πρόθεσή τους είναι να επιτρέψουν τη διέλευση των ΙΧ.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική στάση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία μέχρι τώρα ακολουθεί τακτική εκτροπής της κυκλοφορίας σε σημεία όπου υπάρχουν τρακτέρ, για λόγους ασφαλείας, ακόμη και αν οι αγρότες δεν κλείνουν τον δρόμο.

«Η κοινωνία ξέρει ότι χωρίς εμάς δεν θα μπορέσει να ζήσει»

Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί με «δόλιους τρόπους» να τους φέρει αντιμέτωπους με την κοινωνία -η οποία, επανέλαβε, «μας στηρίζει, καθώς η κοινωνία έχει καταλάβει ότι χωρίς εμάς δεν θα μπορέσει να ζήσει. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα παίρνει πανάκριβα πράγματα, αμφιβόλου ποιότητας». Σε εκείνο το σημείο υπεραμύνθηκε της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων, αντιπαραβάλλοντάς τα με τα εισαγόμενα τρίτων χωρών: «Τα δικά μας έχουν προδιαγραφές Ευρώπης. Από τρίτες χώρες έρχονται με άλλες πρώτες ύλες, άλλα φυτοφάρμακα, είναι μεταλλαγμένα».

Σε ό,τι αφορά την ουσία της διαμαρτυρίας, ο κ. Καφές ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής κανένα από τα βασικά τους αιτήματα δεν έχει ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση.