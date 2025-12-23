Πραγματοποιήθηκε στην ΑΑΔΕ η ετήσια κλήρωση της φορολοταρίας, με συνολικά κέρδη που φτάνουν έως και 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της χριστουγεννιάτικης κλήρωσης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, στην ενότητα των δημόσιων κληρώσεων.

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, τα ποσά που κερδίζονται είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Οι νικητές ειδοποιούνται άμεσα μέσω της θυρίδας τους στο myAADE και με email, ενώ τα χρήματα κατατίθενται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που κάποιος κληρωθεί χωρίς να έχει δηλώσει IBAN, οφείλει να το καταχωρίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, ώστε να λάβει το έπαθλό του.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, οι φορολογούμενοι με ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή χωρίς υποχρέωση υποβολής δήλωσης λαμβάνουν διπλούς λαχνούς για κάθε ευρώ δαπάνης. Επιπλέον, για κάθε προστατευόμενο τέκνο προβλέπεται προσαύξηση 50% στους λαχνούς.

Αντίθετα, όσοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα ίσο ή άνω των 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ δαπάνης, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση.

Ποιοι συμμετέχουν και πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Στη φορολοταρία συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών με ΑΦΜ στην Ελλάδα, τα οποία πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος. Από την ετήσια κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία φορολοταρία μέσα στο ίδιο έτος.

Το ανώτατο ποσό συναλλαγών που υπολογίζεται φτάνει τις 10.000 ευρώ τον μήνα ανά συμμετέχοντα, με έναν λαχνό για κάθε ευρώ δαπάνης. Ο αριθμός των λαχνών αυξάνεται ανάλογα με το ποσοστό των ηλεκτρονικών δαπανών σε σχέση με το μηνιαίο εισόδημα, με διπλασιασμό, τριπλασιασμό ή τετραπλασιασμό όταν αυτό υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (δείτε ΕΔΩ).