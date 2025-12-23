Η ΑΑΔΕ προχωρά σε μια σούπερ χριστουγεννιάτικη κλήρωση για το 2025, επιβραβεύοντας τους πολίτες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ειδική κλήρωση του Δεκεμβρίου θα μοιράσει συνολικά 1,2 εκατ. ευρώ σε 12 υπερτυχερούς, οι οποίοι θα λάβουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Η ετήσια mega φορολοταρία θα πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όπως και πέρυσι, στις 23 Δεκεμβρίου. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν 12 τυχεροί λαχνοί με έπαθλο 100.000 ευρώ, ενώ επιπλέον λαχνοί θα κερδίσουν 1.000 ευρώ, ανάλογα με τα αδιάθετα ποσά των μηνιαίων κληρώσεων του έτους.

Στην ετήσια διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι λαχνοί που έχουν συγκεντρωθεί από κάθε πολίτη στις 11 μηνιαίες κληρώσεις, από τον Φεβρουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2025. Τα αδιάθετα ποσά από τις κληρώσεις Φεβρουαρίου έως Αυγούστου προστίθενται στα συνολικά έπαθλα της μεγάλης χριστουγεννιάτικης κλήρωσης.

Τα ποσά των μηνιαίων κληρώσεων

Κάθε μήνα αναδεικνύονται συνολικά 556 τυχεροί λαχνοί:

– 1 λαχνός με έπαθλο 50.000 ευρώ

– 5 λαχνοί με 20.000 ευρώ

– 50 λαχνοί με 5.000 ευρώ

– 500 λαχνοί με 1.000 ευρώ

Αν ένας πολίτης διαθέτει περισσότερους από έναν τυχερούς λαχνούς στην ίδια κλήρωση, λαμβάνει μόνο το υψηλότερο έπαθλο. Η λίστα συμπληρώνεται με τους επόμενους λαχνούς, ώστε να διανεμηθούν όλα τα προβλεπόμενα βραβεία.

Πώς υπολογίζονται οι λαχνοί

Για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, αντιστοιχεί ένας λαχνός, με ανώτατο όριο συναλλαγών τα 10.000 ευρώ τον μήνα. Οι λαχνοί αυξάνονται όταν οι ηλεκτρονικές πληρωμές φτάνουν ή ξεπερνούν το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οπότε διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Οι πολίτες με ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ ή μη υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν. Όσοι έχουν προστατευόμενα τέκνα βλέπουν αύξηση των λαχνών τους κατά 50% για κάθε παιδί.

Αντίθετα, για όσους έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα ίσο ή άνω των 60.000 ευρώ, αντιστοιχεί ένας λαχνός ανά ευρώ δαπάνης χωρίς προσαυξήσεις.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις μηνιαίες και ετήσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα όλα τα φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα και ηλικία άνω των 18 ετών, εφόσον:

– Πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

– Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, εφόσον είναι υπόχρεοι.