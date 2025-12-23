Το πρώτο μοντέλο της συνεργασιάς Honda και Sony θα ονομάζεται Afeela 1 και θα κυκλοφορήσει το 2026.

Το Afeela 1 θα σας επιτρέπει να παίξετε PS4 και PS5 game. Ωστόσο δεν θα υπάρχουν κονσόλες μέσα στο όχημα. Η λειτουργία θα είναι μέρος ενός συστήματος Infotainment.

Τα μακρινά ταξίδια όπως φαίνεται θα γίνουν πολύ πιο εύκολα και ψυχαγωγικά, τουλάχιστον για τους επιβάτες χάρη στο πρώτο αυτοκίνητο με playstation. Η Sony Honda Mobility , η κοινοπραξία των δύο ιαπωνικών ομίλων που δημιουργήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε ότι το Afeela EV θα διαθέτει στον στάνταρ εξοπλισμό του PS Remote Play. Ενώ το παιχνίδι βιντεοπαιχνιδιών σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι μια εξειδικευμένη λειτουργία, οι οδηγοί θα έχουν κάτι να κάνουν όταν είναι παρκαρισμένο και οι επιβάτες θα μπορούν να παίζουν τα αγαπημένα τους RPG κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Afeela θα μπορεί φέρει τις κονσόλες PS5 και PS4 μέσω της ενσωματωμένης οθόνης του συστήματος infotainment.