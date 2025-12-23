Γνωστή για την αμερικανική τεχνογνωσία της στη μηχανική, τα θρυλικά υπεραυτοκίνητά της και τις υψηλής απόδοσης μοντέλα, η Hennessey με έδρα το Τέξας έχει γνωρίσει μια ραγδαία άνοδο στην αυτοκινητοβιομηχανία ως φίρμα επιδόσεων. Καθώς η εορταστική περίοδος φτάνει στο αποκορύφωμά της, η Hennessey αποφάσισε να δημιυργήσει με ένα αμερικανικό supercar ένα αξέχαστο εορταστικό θέαμα.

Πιο απλά, έκανε τον «Γρηγορότερο Αγώνα Δρόμου με Χριστουγεννιάτικο Δέντρο ». Ολοκληρώθηκε με Chevrolet Corvette ZR1 , που αποδίδει πάνω από 1.000 ίππους.

Το δέντρο δέθηκε την οροφή και το αμερικανικό σπορ μοντέλο έπιασε τα 315 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο δέντρο να γίνει το ταχύτερο στον κόσμο!