Νέο βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi της Αυστραλίας αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές που επιζώντες κρύβονταν λίγα μόλις μέτρα μακριά από τους ενόπλους, ενώ η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τους δράστες να εκπαιδεύονται με όπλα εβδομάδες πριν από το μακελειό.

Το ανέκδοτο μέχρι σήμερα υλικό δείχνει δύο άνδρες, ένα παιδί, έναν έφηβο και μια γυναίκα να έχουν καταφύγει στα σκαλιά κάτω από μια πεζογέφυρα, τη στιγμή που οι ύποπτοι τρομοκράτες άνοιγαν πυρ εναντίον πολιτών που γιόρταζαν το Χανουκά στις 14 Δεκεμβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται το πλήθος να τρέχει πανικόβλητο, καθώς ο 50χρονος Sajid Akram εμφανίζεται στην κορυφή της σκάλας. Ένας άνδρας καλύπτει με το σώμα του το παιδί, ενώ ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί από το ισχυρό όπλο που σκότωσε 15 ανθρώπους.

Οι επιζώντες τρέχουν για να σωθούν κάτω από την πεζογέφυρα, ενώ ένας έφηβος κατευθύνεται προς την παραλία. Ένα ακόμη άτομο, με λευκό μπλουζάκι, πλησιάζει επικίνδυνα τον Sajid Akram πριν απομακρυνθεί τρέχοντας. Ο δράστης φαίνεται να στοχεύει στιγμιαία προς το μέρος του, χωρίς όμως να πυροβολήσει.

Λίγο αργότερα, ο Sajid Akram σκοτώθηκε από αστυνομικούς, ενώ ο 24χρονος γιος του, Naveed Akram, τραυματίστηκε και συνελήφθη. Αντιμετωπίζει 59 κατηγορίες, μεταξύ αυτών και 15 για ανθρωποκτονία.

Η προετοιμασία και τα ευρήματα της αστυνομίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Σίδνεϊ, οι δύο άνδρες είχαν φωτογραφηθεί με όπλα και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς πριν από την επίθεση. Τα έγγραφα, που μέχρι πρότινος τελούσαν υπό περιορισμό, αποδεσμεύθηκαν μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι δράστες ήταν οπλισμένοι με αυτοσχέδιους σωλήνες-βόμβες και εκρηκτική μπάλα του τένις, τις οποίες πέταξαν προς το πλήθος χωρίς να εκραγούν. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι βόμβες ήταν λειτουργικές αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές.

Σε βίντεο του Οκτωβρίου, οι δύο άνδρες φέρονται να ποζάρουν μπροστά σε σημαία του ISIS και να εξηγούν τα κίνητρά τους. Όπως αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα, απήγγειλαν αποσπάσματα από το Κοράνι και στη συνέχεια μίλησαν για το «χτύπημα στο Bondi» καταδικάζοντας τους «Σιωνιστές».

Η αστυνομία επισημαίνει ότι οι Akram είχαν σχεδιάσει την επίθεση επί μήνες, δημιουργώντας βίντεο εμπνευσμένα από το ISIS, κατασκευάζοντας σημαίες και εκρηκτικά, ενώ είχαν νοικιάσει κατάλυμα μέσω Airbnb για τις προετοιμασίες. Οδηγούσαν ένα ασημί Hyundai Elantra, στο οποίο φόρτωσαν τα όπλα και τις βόμβες.

Η αντίδραση της κοινωνίας και η πολιτική διάσταση

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, κήρυξε την Κυριακή ως Ημέρα Στοχασμού στη μνήμη των 15 θυμάτων. Στις 6:47 μ.μ., ώρα που ξεκίνησαν οι πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Κατά την τελετή μνήμης, ο πρόεδρος του Εβραϊκού Συμβουλίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, David Ossip, υποδέχθηκε πολιτικούς και πολίτες. Ωστόσο, η παρουσία του Albanese προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με μέρος του πλήθους να τον αποδοκιμάζει έντονα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός John Howard έγινε δεκτός με χειροκροτήματα.

Μετά την επίθεση, μέλη της εβραϊκής κοινότητας ζήτησαν τη σύσταση ομοσπονδιακής εξεταστικής επιτροπής για να διερευνηθεί γιατί οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν παρενέβησαν εγκαίρως.