Το Ιράν και βαλλιστικοί πύραυλοι βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο διεθνούς έντασης, καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει ότι το αμυντικό της πρόγραμμα δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι πύραυλοι έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, απαντώντας στις κατηγορίες Ισραηλινών αξιωματούχων πως συνιστούν απειλή για την περιοχή.

«Το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε για την υπεράσπιση της ιρανικής επικράτειας κι όχι για να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Ισμαήλ Μπαγαΐ από την Τεχεράνη κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν, που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν οποιονδήποτε επιτιθέμενο να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί στη χώρα, δεν αποτελούν ζήτημα». Με τον τρόπο αυτό, η ιρανική πλευρά επιχειρεί να καταστήσει σαφές πως δεν προτίθεται να περιορίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν ανησυχία για την πρόοδο του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος, καθώς οι πύραυλοι φέρονται να διαθέτουν εμβέλεια ικανή να πλήξει το Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, φοβούμενη περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, «οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος».

Το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι «προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιλογές για μια νέα επίθεση» κατά του Ιράν, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάστηκαν.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτηρίζει το Ιράν υπαρξιακή απειλή για τη χώρα του, αναμένεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 29 Δεκεμβρίου για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε ανακοινώσει στο AFP εκπρόσωπος του γραφείου του.