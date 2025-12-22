Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο πρόεδρός της, Βαγγέλης Μαρινάκης προσέφεραν 25.000 ευρώ στο Make-A-Wish Ελλάδος, στηρίζοντας τα παιδιά που νοσούν.

