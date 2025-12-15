H Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη συνεργασία με την εταιρεία Capital Maritime & Trading του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία και θα αποτελέσει «χρυσό» χορηγό για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε μάλιστα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και συζήτησαν για την ανακαίνιση, με τον “ισχυρό άνδρα” της ΠΑΕ Ολυμπιακός να αναλαμβάνει μέσω της εταιρείας του, τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υποδομών του Παναθηναϊκού Σταδίου, ώστε να φιλοξενηθούν στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο, ξανά αγώνες στίβου επιπέδου Diamond League.

Η ενημέρωση από την ΕΟΕ

H Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αναλαμβάνει τον τίτλο του Χρυσού Χορηγού της ΕΟΕ, για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

To ιστορικό μνημείο που ανακατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα για την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της σύγχρονης εποχής από τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Αβέρωφ επανέρχεται στη πραγματική του χρήση χάρη στην ευγενική χορηγία του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη ενός ανθρώπου που αγαπάει τον αθλητισμό και τον στηρίζει έμπρακτα χωρίς να ζητάει ανταποδοτικά οφέλη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Capital Maritime & Trading Corp. θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει την πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού Παναθηναϊκού Σταδίου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών του ώστε το εμβληματικό στάδιο να μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες στίβου, επιπέδου Diamond League, τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί νέο ταρτάν που θα πληροί όλες τα διεθνή στάνταρ για αγώνες Diamond League, ενώ θα αντικατασταθεί ο φωτισμός του με νέους LED λαμπτήρες που θα αναδείξουν την ομορφιά του Καλλιμάρμαρου και θα εξοικονομούν ενέργεια προστατεύοντας το περιβάλλον. Εκτός της βασικής χρήσης ο νέος φωτισμός θα δημιουργεί ένα νυκτερινό φωτεινό περίπατο στη ιστορία της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων για όλους τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης θα φωτίσει την πρόσοψη του κτηρίου της ΕΟΕ στην Λεωφόρο Κηφισίας με δημιουργία της διάσημης Ελληνίδας Ελευθερίας Ντεκώ που φώτισε την Ακρόπολη και έχει αναλάβει το έργο. Ο φωτισμός του κτηρίου έχει αρκετές καινοτόμες ιδέες της κας Ντεκώ και θα προσδώσει στη πόλη φως και πολιτισμό!