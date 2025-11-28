Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου προκειμένου να του ανακοινώσει την απόφασή του.

O Βαγγέλης Μαρινάκης και η ALTER EGO MEDIA, ένας εκ των κορυφαίων ομίλων Media & Entertainment στην Ελλάδα, θα στηρίξουν τον Έλληνα αθλητή που πριν από δύο μήνες αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ελεύθερη πάλη στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, και έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που πετυχαίνει μια τέτοια διάκριση.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμη μία πράξη έμπρακτης συνεισφοράς στον ελληνικό αθλητισμό. Με πολυετή παρουσία στην ενίσχυση συλλόγων, αθλητικών φορέων και Ελλήνων πρωταθλητών, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι επενδύει στην ενίσχυση νέων αθλητών, στη στήριξη της αριστείας και την προώθηση αξιών που συνδέονται με τα Ολυμπιακά Ιδεώδη.

Η χορηγία εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο προς το Λος Άντζελες» και αποτελεί πρωτοβουλία του Ισίδωρου Κούβελου για την ενίσχυση των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών και αθλητριών.

Στη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε:

«Ο Γιώργος είναι ένα παλικάρι, ένας αθλητής με ήθος, αποφασιστικότητα και μεγάλες δυνατότητες. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από τέτοιους πρωταγωνιστές. Η προσπάθειά του δεν πρέπει ποτέ να περιορίζεται από οικονομικές ή υλικοτεχνικές δυσκολίες. Θα είμαι δίπλα του μέχρι το Λος Άντζελες και εύχομαι να φτάσει εκεί όπου ονειρεύεται, στην κορυφή των Ολυμπιακών Αγώνων».

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη:

«Είναι τεράστια τιμή για μένα να έχω την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του κυρίου Μαρινάκη. Μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση. Υπόσχομαι να δουλέψω σκληρά και να εκπροσωπήσω την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028».

Για την απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Ισίδωρος Κούβελος τόνισε:

«Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, που διαχρονικά στηρίζει με συνέπεια και γενναιοδωρία κάθε προσπάθεια που προάγει τις αξίες του. Έτσι και τώρα θα είναι στο πλευρό του Γιώργου Κουγιουμτσίδη ως τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια αυτής της στήριξης, ο Κουγιουμτσίδης θα κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους στο Λος Άντζελες».

Η στήριξη αυτή, που θα πραγματοποιείται σε μηναία βάση, αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την προετοιμασία του κορυφαίου Έλληνα παλαιστή, εξασφαλίζοντας ότι θα έχει όλα τα απαραίτητα μέσα και συνθήκες για να παραμείνει στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο προπονητής του Γιώργου Κουγιουμτσίδη, Θέμης Ιακωβίδης και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Πάλης, Κώστας Θάνος.