Η λύση που προτείνει ο Πρόεδρος της Capital Maritime είναι απλή, αλλά απαιτεί διεθνή συνεργασία. «Μια λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά είναι η αμερικανική κυβέρνηση και η Ευρώπη να χορηγήσουν εξαίρεση που θα επιτρέπει την απόσυρση αυτών των πλοίων τους επόμενους τρεις έως τέσσερις μήνες. Οι αγοραστές σε περιοχές διάλυσης θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν χρήματα χωρίς περιορισμούς στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών των πλοίων, επιτρέποντας την απόσυρση αυτών των πλοίων και μειώνοντας τον σκοτεινό ή υπό κυρώσεις στόλο».

Ο Μαρινάκης εκτίμησε ότι «τουλάχιστον το 20% αυτού του στόλου μπορεί να διαλυθεί, καθώς αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην εκμετάλλευση αυτών των πλοίων. Δεν λέω ότι ξαφνικά όλα τα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις θα διαλυθούν. Αλλά τουλάχιστον, ακόμη και αν δούμε μια μείωση κατά 10% ή 20% αυτού του στόλου, νομίζω ότι αυτή είναι μια απλή λύση».

Στήριξη για πρακτικές λύσεις

Η πρόταση να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις έλαβε άμεση υποστήριξη από τους συμμετέχοντες. Ο Anil Sharma, ιδρυτής της GMS και ηγετική φυσιογνωμία στον κλάδο της ανακύκλωσης πλοίων, ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση, υποστήριξε την πρόταση του Μαρινάκη, προτείνοντας ότι μπορεί να χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεδομένης της κλίμακας του προβλήματος.

«Επί του παρόντος, η Ινδία είναι η μόνη αγορά όπου αυτά τα πλοία μπορούν ακόμη να υποβληθούν σε επεξεργασία. Κάποια έρχονται λίγα-λίγα και διαλύονται κρυφά. Ίσως δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία με συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ, ίσως υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε μέσω του Χονγκ Κονγκ είτε μέσω του Ντουμπάι είτε μέσω της Ινδίας», σημείωσε ο Sharma, προσθέτοντας ότι η νομιμοποίηση της διαδικασίας διάθεσης θα ήταν «εξαιρετική ιδέα», αν και πρότεινε ότι «ίσως έξι μήνες θα ήταν καλύτεροι από τρεις, καθώς συζητάμε για περισσότερα από 500 πλοία που χρειάζονται ανακύκλωση».

Η γεωπολιτική και το μέλλον της ναυτιλίας

Αναφερόμενος στο ευρύτερο γεωπολιτικό τοπίο, ο Μαρινάκης τόνισε πώς οι πρόσφατες παγκόσμιες συγκρούσεις έχουν αναδιαμορφώσει τη στρατηγική σημασία της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

«Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή που αφορούν το Λίβανο και τη Συρία, καθώς και των διαταραχών που επηρεάζουν τη Διώρυγα του Σουέζ. Πριν από αυτά τα γεγονότα, βιώσαμε την άνευ προηγουμένου διαταραχή του COVID-19. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν αλλάξει τις συνθήκες της αγοράς», εξήγησε.

Ο τομέας της μεταφοράς ενέργειας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις ταραχώδεις εποχές. «Όταν προκύπτουν γεωπολιτικές συγκρούσεις και καταστάσεις, η μεταφορά ενέργειας γίνεται κρίσιμη. Είναι προφανές ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, οι χώρες της Μέσης Ανατολής και η Ευρώπη χρειάζονται συμμαχίες με πλοιοκτήτες που μπορούν να παρέχουν τη μεταφορά, τη σταθερότητα και τη σωτηρία που χρειάζεται ο κόσμος για να επιβιώσει».

Για τους μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης στόλων, αυτό σήμαινε την ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών. «Για τους πλοιοκτήτες όπως εμάς, ειδικά εκείνους με μεγάλους στόλους, ο ρόλος μας γίνεται όλο και πιο στρατηγικός και περίπλοκος. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στον κόσμο να ανταποκριθούμε όταν χρειάζεται. Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουμε επικεντρωθεί στην οικοδόμηση σταθερών στόλων ικανών να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις, στην αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και στη διατήρηση της ευελιξίας για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, καθώς αυτές αλλάζουν συνεχώς».

Ειρήνη και ευκαιρίες ανασυγκρότησης

Προβλέποντας την πιθανή ειρήνη σε ζώνες συγκρούσεων, ο Μαρινάκης βλέπει τόσο ευκαιρίες όσο και ευθύνες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά τόνισε ότι η πραγματική ειρήνη απαιτεί περισσότερα από συμφωνίες.

«Η ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και της Γάζας είναι σίγουρα σημαντική, αλλά εξίσου σημαντικό είναι το τι θα συμβεί όταν τελειώσουν αυτές οι συγκρούσεις και επιστρέψει η ειρήνη στον κόσμο. Σε αυτές τις περιοχές, αναμένουμε να δούμε αυξημένες επενδύσεις. Όταν επιστρέψει η σταθερότητα, θα αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις καθώς αυτές οι περιοχές θα ανασυγκροτηθούν, θα επιβιώσουν και τελικά θα ευημερήσουν», δήλωσε.

Οι συμφωνίες που συνάπτουν οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες πρέπει να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των Παλαιστινίων, βοηθώντας τους ανθρώπους να εργαστούν, να ανοικοδομήσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους και να προσφέρουν ένα μέλλον στα μικρά παιδιά.

Ωστόσο, ο Μαρινάκης τόνισε ότι η βιώσιμη ειρήνη απαιτεί την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων: «Για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, αν θέλουμε να δούμε διαρκή ειρήνη στην περιοχή, χρειαζόμαστε ειρήνη που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να επιβιώσουν, να επιτύχουν ευημερία και να διατηρήσουν την ελπίδα. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι όταν μια περιοχή στερείται εντελώς ελπίδας, όταν η ελπίδα απουσιάζει, οι συγκρούσεις δεν τελειώνουν ποτέ πραγματικά».

Ζήτησε συγκεκριμένες ενέργειες πέρα από τις διπλωματικές συμφωνίες: «Ενώ οι ειρηνευτικές συμφωνίες είναι θετικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πρέπει να δούμε δράση. Οι συμφωνίες που συνάπτουν οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες πρέπει να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των Παλαιστινίων, βοηθώντας τους ανθρώπους να εργαστούν, να ανοικοδομήσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους και να προσφέρουν ένα μέλλον στα μικρά παιδιά. Αν δούμε πραγματική δέσμευση και δράση, οι προοπτικές θα είναι πολύ φωτεινές».

Περιβαλλοντικοί κανονισμοί και εναλλακτικά καύσιμα

Όσον αφορά την αναβολή των στόχων μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών από τον ΙΜΟ, ο Μαρινάκης τάχθηκε υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης βασισμένης σε ειλικρινή διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου.

«Οι εμπειρογνώμονες από τους νηογνώμονες, οι πλοιοκτήτες και οι ενώσεις πλοιοκτητών έχουν τις γνώσεις και τον χρόνο να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Πρώτον, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και ρεαλιστικοί όσον αφορά τους στόχους μας. Μπορούν να ληφθούν πολλά μέτρα που θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο», είπε.

Τόνισε ότι οι μεγάλες ναυτιλιακές χώρες, ιδίως η Κίνα, πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε λύση: «Χώρες όπως η Κίνα, όπου κάθε πλοιοκτήτης που δραστηριοποιείται παγκοσμίως φορτώνει ή εκφορτώνει φορτία, πρέπει να συμμετέχουν και να συμφωνούν. Πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις συμφωνίες που αφορούν τις μεγάλες χώρες με τη σοβαρότερη επίδραση στη μεταφορά ενέργειας, φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων».

Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, ο Μαρινάκης ήταν σαφής σχετικά με την πρακτική πορεία προς τα εμπρός, τονίζοντας ότι το LNG είναι η πιο βιώσιμη επιλογή επί του παρόντος. «Όταν η προσφορά, η ζήτηση και η υποδομή είναι σε θέση — αντί να αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις όπου υπάρχουν υψηλές τιμές αλλά δεν υπάρχει υποδομή — ας είμαστε ρεαλιστές και πρακτικοί. Για τα επόμενα 10-15 χρόνια, αυτό είναι ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον εναλλακτικό καύσιμο που μπορεί να κάνει τη δουλειά».

Ο πλοιοκτήτης τόνισε ότι η Capital Group έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε πλοία διπλού καυσίμου LNG, παρά την τρέχουσα έλλειψη οικονομικών κινήτρων από τους ναυλωτές: «Αν και υπάρχει σημαντικό επιπλέον κόστος που οι ναυλωτές και οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν έχουν ακόμη καλύψει, πιστεύουμε ότι είναι θέμα χρόνου. Όταν τα νούμερα θα έχουν οικονομικό νόημα —και όχι μόνο περιβαλλοντικό— θα δούμε αποτελέσματα».

Ο στρατηγικός ρόλος της Ασίας

Μιλώντας στο Χονγκ Κονγκ, ο Μαρινάκης υπογράμμισε τη κρίσιμη σημασία της περιοχής για τη διεθνή ναυτιλία και τόνισε την ανάγκη για μακροπρόθεσμες συνεργασίες αντί για συναλλακτικές σχέσεις.

«Μπορούμε να αισθανθούμε εδώ τις σωστές δονήσεις. Υπάρχει παράδοση εδώ όσον αφορά τη ναυτιλία, την ιδιοκτησία πλοίων και το εμπόριο», σημείωσε σχετικά με τη ναυτική κληρονομιά του Χονγκ Κονγκ.

Όσον αφορά τον ρόλο της Κίνας, ο Μαρινάκης τάχθηκε υπέρ μιας προσέγγισης συνεργασίας: «Η Κίνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της ναυτιλίας. Πρέπει να το δούμε αυτό μακροπρόθεσμα και να θεωρούμε τους Κινέζους ομολόγους μας ως συνεργάτες που προσπαθούν να κάνουν επιχειρήσεις.

Πρέπει να είναι συνεργάτες όχι μόνο για την επισκευή πλοίων ή την κατασκευή νέων, αλλά και για τη δημιουργία συνεργασιών που θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον – αυτοί χρειάζονται τις υπηρεσίες μας και εμείς τους χρειαζόμαστε επίσης. Πρέπει να το θεωρούμε μια μακροπρόθεσμη σχέση και όχι μια ευκαιριακή προσέγγιση για τη μεγιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων κερδών. Πρέπει να διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας σωστά και να τους αντιμετωπίζουμε ως συνεργάτες από την πρώτη μέρα».

Το Capital Link Forum του Χονγκ Κονγκ συγκεντρώνει ηγετικές προσωπικότητες του παγκόσμιου ναυτιλιακού κλάδου

Το 6ο Ετήσιο Capital Link Hong Kong Maritime Forum ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας ηγετικές προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Το φετινό φόρουμ υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της Ασίας στην παγκόσμια ναυτιλία και εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν την πορεία του κλάδου προς το 2050 — από την ενεργειακή μετάβαση και τις τεχνολογικές καινοτομίες έως τη χρηματοδότηση και τη γεωπολιτική κατεύθυνση της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο Jason Liu, Περιφερειακός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της DNV China, ο οποίος ανέλυσε τις προβλέψεις της DNV για τη διεθνή ναυτιλία έως το 2050. Διακεκριμένοι ηγέτες του κλάδου, όπως ο Bjorn Hojgaard, Διευθύνων Σύμβουλος του Anglo-Eastern Univan Group και Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών του Χονγκ Κονγκ, ο Σωτήρης Ράπτης, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA), ο Δρ Gaby Bornheim, Πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Πλοιοκτητών (VDR) και Διευθύνων Σύμβουλος της Peter Döhle Schiffahrts-KG, και ο Thomas Kazakos, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ICS), τόνισαν ότι η συλλογική ηγεσία και η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητες για την επιτυχή διαχείριση των μεταρρυθμίσεων στον κλάδο.

Τα εναλλακτικά καύσιμα και το μέλλον τους κυριάρχησαν στις συζητήσεις του φόρουμ, με ομιλητές όπως ο Σεμπάστιαν φον Χάρντενμπεργκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Bernhard Schulte Shipmanagement, ο Μπαντ Νταρ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cruise Lines International Association (CLIA), ο Στέφανο Σομμαδόσι, Συνιδρυτής, Εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NatPower UK & NatPower Marine, και ο Κωνσταντίνος Καπετανάκης, Διευθυντής Bunker της Star Bulk Carriers Corp. και Πρόεδρος της IBIA, οι οποίοι ανέλυσαν τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Στις συζητήσεις για την τεχνολογία συμμετείχαν ο Pankaj Khanna, Διευθύνων Σύμβουλος της Heidmar Maritime Holdings Corp, ο William Fairclough, Διευθύνων Σύμβουλος της Wah Kwong Maritime Transport, και ο Luis Benito, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Μάρκετινγκ του Ομίλου Wallem.

Το κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης εξετάστηκε από τους Samantha Xu, CFO της BW LPG, Emma Cawood, Διευθύνουσα Σύμβουλο – Οικονομικών & Ταμειακών της Cetus Maritime, Joachim Jaeger Skorge, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Περιφερειακό Διευθυντή Ασίας-Ειρηνικού της DNB Carnegie, και Gautam Khurana, CFO της Precious Shipping Public Company Limited, οι οποίοι υπογράμμισαν τον αυξανόμενο ρόλο των εργαλείων πράσινης χρηματοδότησης και τη σημασία της διαφάνειας έναντι των επενδυτών.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρέμβαση του Vic Yau JP, μόνιμου γραμματέα Μεταφορών και Logistics της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος παρουσίασε τη στρατηγική του Χονγκ Κονγκ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Στην τελική συζήτηση συμμετείχαν ο Nick Brown, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της Bureau Veritas Marine & Offshore, ο Lianjun Li, ανώτερος εταίρος της Reed Smith Richards Butler LLP και επίτιμος νομικός σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ, τον Gregor McMillan, Εκτελεστικό Διευθυντή της Venture Energy Limited, και τον Hing Chao, Εκτελεστικό Πρόεδρο της Wah Kwong Maritime Transport και Πρόεδρο του Εμπορικού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου του Χονγκ Κονγκ, παρουσίασε τρόπους με τους οποίους το Χονγκ Κονγκ μπορεί να ενισχύσει τη θέση του ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών, της τεχνολογίας και των στρατηγικών συμμαχιών.

Πηγή: ot.gr