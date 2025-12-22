Τέλος καλό, όλα καλά για τον Άρη στο φινάλε του 2025… Οχι ότι η νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης με 1-0, έλυσε όλα τα ζητήματα μίας προβληματικής ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν. Σε αυτό το τάιμινγκ, όμως, το «διπλό» στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»… έκατσε «κουτί» και βοηθάει τους Θεσσαλονικείς να πάνε στη διακοπή των Χριστουγέννων με πιο χαμηλούς τόνους από το τεταμένο κλίμα το οποίο βιώνουν όλο αυτό το διάστημα.

Η «μπάλα» σε Ρέγες και Καρυπίδη

Με το επόμενο επίσημο παιχνίδι στις 6 Ιανουαρίου, για το Κύπελλο κόντρα στον Παναιτωλικό, ο Άρης έχει αρκετό χρόνο για να ξεκουραστεί, να δουλέψει… και να ενισχυθεί.

Οι μεταγραφές έρχονται ακόμα περισσότερο στο προσκήνιο εν όψει Ιανουαρίου και ο Μανόλο Χιμένεθ φροντίζει για αυτό… «Θέλω αυτοί που θα έρθουν να είναι καλύτεροι από τους υπάρχοντες. Ενίσχυση είναι να βελτιώνεις αυτό που ήδη έχεις. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το παλέψουμε. Δεν γνωρίζω το μπάτζετ. Ο Ρούμπεν Ρέγες έχει δύσκολη δουλειά μπροστά του», δήλωσε ο Ανδαλουσιανός επί του θέματος μετά το παιχνίδι στην Τρίπολη, πετώντας πάλι το «μπαλάκι» στον Ισπανό τεχνικό διευθυντή του Άρη.

Ο «καπνός» για Χόνγκλα και η «φωτιά» που υπάρχει

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από την Ισπανία φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα του όνομα του Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος χαφ έφτασε μία ανάσα από τον Άρη το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μεταγραφή του από την Γρανάδα δεν προχώρησε εξαιτίας γραφειοκρατικών ζητημάτων που αφορούσαν τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την χώρα της ιβηρικής, ο 27χρονος χαφ είναι κοντά στον δανεισμό του στον Άρη από τη Γρανάδα, όπου φέτος μετράει μόλις τέσσερις συμμετοχές και φαίνεται ότι ο κύκλος του στο κλαμπ έχει κλείσει.

Τα «ΝΕΑ» είχαν σημειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι Θεσσαλονικείς τσεκάρουν τις μεταγραφικές λίστες του περασμένου καλοκαιριού, στις οποίες βρισκόταν και το όνομα του Χόνγκλα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως ο Άρης ασχολείται ξανά με τον Καμερουνέζο, όπως και με τον Κάρλες Γκρουέσο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμή τους. Ο 30χρονος πρώην ανασταλτικός χαφ της Στουτγκάρδης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Κίτο στο Εκουαδόρ και παραμένει στο τραπέζι ως επιλογή για τον άξονα των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ρούμπεν Ρέγες θα βρεθεί στην Ισπανία για τις μέρες των Χριστουγέννων.Ένα ταξίδι το οποίο δεν είναι μόνο αναψυχής αφού αναμένεται να έχει και κάποιες επαφές σχετικά με την ενίσχυση του ρόστερ. Θυμίζουμε ότι ο Άρης έχει βγει ήδη στην αγορά για τέσσερις προσθήκες. Ένα στόπερ, έναν αριστερό μπακ, έναν αριστερό εξτρέμ και έναν παίκτη στον άξονα. Ο χρόνος πιέζει, όπως και οι δυσκολίες της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Για αυτό ο Ρέγες, μεταξύ άλλων, εξετάζει και περιπτώσεις παικτών οι οποίοι μπορούν να έρθουν έστω με δανεισμό στη Θεσσαλονίκη.