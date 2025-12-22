Οι εργασίες για το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρούν με σταθερούς ρυθμούς και πλέον μπαίνουν σε φάση που αρχίζει να αποτυπώνεται και ο αγωνιστικός χώρος με τις πρώτες κερκίδες. Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα, σηματοδοτώντας ένα κομβικό βήμα στην εξέλιξη του έργου.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε σχετικό video στο YouTube, καταγράφοντας τη διαδικασία εγκατάστασης, αλλά και τη συνολική εικόνα των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου στον Βοτανικό.

Στο video περιλαμβάνονται πλάνα από drone, τα οποία αποτυπώνουν την πρόοδο του έργου και δίνουν μια πρώτη εικόνα για τη μορφή που αρχίζει να παίρνει το νέο γήπεδο του «τριφυλλιού».

Στόχος του Παναθηναϊκού παραμένει η είσοδος στο νέο γήπεδο μέσα στο 2027, με τις εργασίες να συνεχίζονται βάσει του προγραμματισμού.