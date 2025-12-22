Ερευνητές στη Γερμανία παρουσίασαν έναν νέο, πρωτοποριακό παγκόσμιο χάρτη 3D κτιρίων, ο οποίος απεικονίζει 2,75 δισεκατομμύρια κατασκευές σε τρεις διαστάσεις. Το έργο αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα, που βασίστηκε σε εκτεταμένες δορυφορικές εικόνες και σε προηγμένους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα ύψους από ήδη μετρημένα κτίρια, ώστε να υπολογίσουν τις διαστάσεις εκείνων χωρίς διαθέσιμες μετρήσεις.

Ο νέος χάρτης, με την ονομασία GlobalBuildingAtlas, είναι πλέον διαθέσιμος στο διαδίκτυο. Σε σχέση με προηγούμενες βάσεις δεδομένων, όπως η Microsoft Building Footprint, παρέχει πληροφορίες για πάνω από ένα δισεκατομμύριο επιπλέον κτίρια, ενώ περιλαμβάνει και τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ανάλυσης για σχεδόν όλες τις κατασκευές.

Εργαλείο για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική πολιτική

Η ερευνητική ομάδα του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου (TUM) εκτιμά ότι το έργο θα αξιοποιηθεί για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τον αστικό σχεδιασμό και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Το εργαλείο μπορεί να συμβάλει επίσης στη μελέτη της αστικοποίησης και των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

«Οι τρισδιάστατες πληροφορίες για τα κτίρια παρέχουν μια πολύ πιο ακριβή εικόνα της αστικοποίησης και της φτώχειας σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς δισδιάστατους χάρτες», επισημαίνει η Σιαοξιάνγκ Ζου, επιστήμονας δεδομένων στο TUM και επικεφαλής της μελέτης.

«Με τα 3D μοντέλα, δεν βλέπουμε μόνο το αποτύπωμα, αλλά και τον όγκο κάθε κτιρίου, γεγονός που επιτρέπει πολύ πιο ακριβή συμπεράσματα για τις συνθήκες διαβίωσης», προσθέτει.

Η ανάλυση του GlobalBuildingAtlas βασίζεται σε πλέγμα 3×3 μέτρων, το οποίο, αν και δεν αποτυπώνει αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, αποδίδει με ακρίβεια το μέγεθος και το σχήμα κάθε κτιρίου. Η ανάλυση αυτή είναι 30 φορές πιο λεπτομερής από εκείνη των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων, καθιστώντας το επίτευγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την έρευνα των αστικών δομών.

Πηγή: Science Alert