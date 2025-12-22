Ένα σπάνιο θαλάσσιο φαινόμενο καταγράφηκε πρόσφατα στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Δυτικής Αυστραλίας, προκαλώντας εντυπωσιασμό στους επιστήμονες και τους λάτρεις της φύσης. Πρόκειται για το λεγόμενο «pincer attack wave» ή κύμα-δαγκάνα, κατά το οποίο δύο ισχυρά κύματα συγκλίνουν, δημιουργώντας μια τεράστια κατακόρυφη εκτόξευση νερού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC Australia, η σύγκρουση των κυμάτων προκάλεσε μια εντυπωσιακή «έκρηξη» θαλασσινού νερού που έφτασε σε ύψος 40 μέτρων. Η δύναμη του φαινομένου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το νερό χτύπησε ακόμη και το drone που κατέγραφε το περιστατικό από αέρος.

Rare “Pincer Attack” Giant Wave Discovered – Western Australia. A rare ocean phenomenon created a massive vertical water explosion off Australia’s southwest coast, recently. Water spray reportedly reached up to 40 meters, even striking the filming drone. The wave formation is… pic.twitter.com/Wdqzl8CnvH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 21, 2025

Ο φωτογράφος Allen, που απαθανάτισε το σπάνιο γεγονός, ανέφερε ότι η εικόνα ήταν τόσο ασυνήθιστη και εντυπωσιακή, που πολλοί θεατές πίστεψαν αρχικά πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όπως διευκρίνισε, ωστόσο, πρόκειται για απολύτως πραγματικό φυσικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους κυματισμοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, τόσο για σκάφη όσο και για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή ή εν πλω. Η απρόβλεπτη ένταση και η κατακόρυφη δύναμη του νερού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.