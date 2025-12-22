Από σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ξεκινά η επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, με στόχο τη διευκόλυνση των οδηγών στις μετακινήσεις τους ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών μπορούν να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων τους που είχαν αφαιρεθεί, καταβάλλοντας το αντίστοιχο πρόστιμο και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την παραλαβή απαιτούνται άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Αν η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, χρειάζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση.

Η διαδικασία

Η διαδικασία πραγματοποιείται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, στη Λιοσίων 22, από τις 09:00 έως τις 14:30, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται για την παραλαβή των πινακίδων τους.

Σε ποιους δεν θα επιστραφούν

Δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί λόγω αντικοινωνικής στάθμευσης. Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, σε θέσεις Ρ-71 και Ρ-72, καθώς και παραβάσεις για τις οποίες υπάρχουν αποφάσεις των Δικαστικών Αρχών.