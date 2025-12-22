Σε εξέλιξη είναι εδώ και αρκετή ώρα επιχείρηση της αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό άνδρα, από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, ο οποίος βρίσκεται μέσα κλειδαμπαρωμένος έχοντας ανοίξει φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όταν ένας επαγγελματίας κλειδαράς που κλήθηκε από την αστυνομία, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα ο άνδρας έριξε και πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο βγήκε και έξω από την πόρτα. Επειδή ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, οι αστυνομικοί εκκένωσαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας προληπτικά και προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού δεν απαντά στις εκκλήσεις τους.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας. Στο σημείο υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και η οδός Μακροπούλου έχει κλείσει.