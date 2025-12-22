Πραγματοποιήθηκε η Αναγόρευση του Φώτου Λαμπρινού σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου τίμησε τo σκηνοθέτη, συγγραφέα και μεταφραστή Φώτο Λαμπρινό, αναγορεύοντας τον σε επίτιμο διδάκτορα. Ο Φώτος Λαμπρινός θεωρείται από πολλούς ως ο σημαντικότερος βετεράνος κινηματογραφιστής ταινιών ντοκιμαντέρ, ιδίως ιστορικών ντοκιμαντέρ, και από τους πλέον σημαντικούς μελετητές ιστορικών αρχείων στην Ελλάδα.

Παρακολουθήστε εδώ ολόκληρη την τελετή

Ο Φώτος Λαμπρινός σκηνοθέτησε δεκάδες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και σειρές ντοκιμαντέρ για την κρατική τηλεόραση μεταξύ των οποίων: 100 ώρες του Μάη (1963-1964) μαζί με τον Δήμο Θέο, Μουσικό Οδοιπορικό με τη Δόμνα Σαμίου (1976-1977), Ο Πειραιάς του Γιάννη Τσαρούχη (1980), Πανόραμα του Αιώνα (1982-1987), Σεργκέϊ Παρατζάνωφ (1989- 1990), Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο (1992), Αναζητώντας τη Βερενίκη (19971998), Χούντα είναι, θα περάσει; (2011-2012). Σκηνοθέτησε επίσης τις μεγάλου μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ Άρης Βελουχιώτης-το δίλημμα (1981), Γλέντι γενεθλίων ή μία βουβή βαλκανική ιστορία (1995), Καπετάν Κεμάλ, ο σύντροφος (2007), The Great Utopia (2017), καθώς και την ταινία μυθοπλασιας Δοξόμπους (1987).

Η Αναγόρευση έγινε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου ώρα 19.00, στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30, με ανοιχτή προσέλευση.

Tο πρόγραμμα ξεκίνησε με προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, αναπληρωτή καθηγητή Σκηνοθεσίας, Ιωάννη Σκοπετέα, και προβολή τιμητικής ταινίας μικρού μήκους για το Φώτο Λαμπρινό σε επιμέλεια της καθηγήτριας Κινηματογράφου Ντοκιμαντέρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Εύας Στεφανή.

Ακολούθησε η Αναγόρευση και Περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής από τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη και η Ομιλία του τιμωμένου κ. Φώτου Λαμπρινού.