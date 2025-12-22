Νέα επίθεση κατά της διοίκησης της ΑΑΔΕ εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας εξηγήσεις για «τα ερωτήματα που την καίνε» και για «τους όρους προτεραιοποίησης του φορολογικού ελέγχου του Συλλόγου των Τεμπών».

Η κ. Καρυστιανού, σε νέα ανάρτησή της, αναφέρεται στην αντίδραση κύκλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μετά τη χθεσινή καταγγελία της για «έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών». Όπως σημειώνει, «κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου», ωστόσο η Αρχή «δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα». Προσθέτει πως «εμείς είμαστε αυτοί που αληθινά πολεμάμε για την εφαρμογή του νόμου σε Ελλάδα και Ευρώπη και για να παρακαμφθεί η ασυλία και η ατιμωρησία των υπουργών για τα κακουργήματα που διαπράττουν».

«Το σύστημα έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του διοικητή και των μελών της ΑΑΔΕ»

Η ίδια υποστηρίζει ότι «το σύστημα έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του διοικητή και των μελών της ΑΑΔΕ». Όπως αναφέρει, «πέρα από τους υπουργούς, το σύστημα έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ αφού το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 προβλέπει ατιμωρησία τους για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους».

Συνεχίζοντας, τονίζει ότι «τα έχουν προβλέψει όλα», αλλά «δεν έχουν προβλέψει την καθαρότητά μας, τη δύναμη της φωνής μας, το θάρρος μας και τη γνώση που κατέχουμε». Καλεί τον κόσμο να διαβάσει τι προβλέπει ο «αντισυνταγματικός νόμος 4389/2016» και απευθύνει έκκληση προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Πιτσιλή, «να μην πετάει τη μπάλα στην κερκίδα με άστοχες δηλώσεις», αλλά «να απαντήσει στα ερωτήματα που του τέθηκαν». Όπως υπογραμμίζει, ο κ. Πιτσιλής «είναι δημόσιο πρόσωπο και οφείλει να απαντήσει».

«Όλα στο φως»

Η κ. Καρυστιανού επισημαίνει ότι «ήρθε επιτέλους η ώρα για απόλυτη διαφάνεια σε κάθε πτυχή της δημόσιας δράσης». Υποστηρίζει ακόμη πως ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου «δεν διατάχθηκε μόνο για εκφοβισμό, αλλά και για να μάθουν οι ιθύνοντες με ποιους συνεργαζόμαστε». Κλείνοντας, απευθύνεται εκ νέου προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ, ζητώντας απαντήσεις «με έμφαση στους όρους προτεραιοποίησης του φορολογικού ελέγχου του Συλλόγου των Τεμπών» και επαναλαμβάνει: «Όλα στο φως».