Σκληρές δηλώσεις εξαπέλυσε ο Παύλος Ασλανίδης κατά της Μαρίας Καρυστιανού, αναφορικά με την ένταση που επικρατεί εντός του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη δημιουργία κόμματος, αλλά και στη διαχείριση των εσόδων από τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Σε συνέντευξή του στη Naftemporiki TV, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025 στην εκπομπή Το Πρωινό, ο Παύλος Ασλανίδης υποστήριξε ότι «φούσκωσαν τα μυαλά της Μαρίας Καρυστιανού» και πως δεν έμεινε πιστή στις αρχικές συμφωνίες τους.

Ο Ασλανίδης τόνισε πως η Καρυστιανού θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου, επισημαίνοντας ότι οι υπόλοιποι συγγενείς επικεντρώνονται στις εκταφές των παιδιών τους και όχι σε πολιτικές πρωτοβουλίες ή τη δημιουργία κομμάτων.

«Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να κάνει αυτήν την κίνηση. Τρέχουμε για τα δικαστικά, με τους τεχνικούς συμβούλους, έχουμε μπροστά μας τις εκταφές των παιδιών, αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν, όχι αν θα κάνουμε κόμματα ή φορείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης πρόσθεσε: «Είναι ηθικό το θέμα, πρέπει να παραιτηθεί. Δυστυχώς η Μαρία έπεσε στην παγίδα των δημοσκοπήσεων. Όταν μία απλή πολίτης ξαφνικά μπαίνει σε δημοσκοπήσεις με πρώην πρωθυπουργούς όπως Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, την πλησιάζουν επικοινωνιολόγοι κ.λπ., της φορτώνουν τα μυαλά. Δυστυχώς φούσκωσαν τα μυαλά της και δεν έμεινε πιστή σε αυτό που είπαμε».

Έλεγχος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου

Παράλληλα, κλιμάκιο του ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΑΔΕ, ο έλεγχος εντάσσεται σε μια συνηθισμένη διαδικασία διαχειριστικού ελέγχου, χωρίς να υπάρχει κάτι έκτακτο ή στοχευμένο.