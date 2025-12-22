Αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας σε νέες μορφές δράσης. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα σε εθνικές οδούς και τελωνεία, ενώ σήμερα, Δευτέρα, αποφάσισαν τον συμβολικό αποκλεισμό στις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά. Η διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων θα επιτρέπεται κανονικά.

Οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι θα επιτρέψουν τη διέλευση των ταξιδιωτών κατά το τριήμερο των Χριστουγέννων, συνεχίζοντας παράλληλα να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων ώστε οι οδηγοί να περνούν ελεύθερα.

Σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας, οι σήραγγες θα κλείσουν στις 11:30 και ο αποκλεισμός θα διαρκέσει περίπου πέντε ώρες.

Οργάνωση κινητοποιήσεων και εορταστικό τριήμερο

Αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι αγρότες σχεδιάζουν να τοποθετήσουν εκ νέου τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Νίκαιας. Η απόφαση αυτή είναι μέρος της πανελλαδικής συνεννόησης των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες και στοχεύει στη διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Αντιδράσεις και δηλώσεις της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αντιμετωπίζει θετικά τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε, «είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο», υπογραμμίζοντας ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης, τέσσερα εξετάζονται και μόλις επτά θεωρούνται ανέφικτα λόγω ευρωπαϊκών κανόνων ή δημοσιονομικών περιορισμών.

«Η επιμονή, επομένως, σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Η στάση των αγροτών

Από την πλευρά τους, οι αγρότες χαρακτηρίζουν τον διάλογο προσχηματικό και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, περνώντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Όπως αναφέρουν, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματά τους ή τα σημεία στα οποία θα κινηθούν.

Λαμία: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις δράσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, ωστόσο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.

Την ίδια ώρα, στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Θήβα, βρέθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Για αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.

Ιωάννινα: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα. Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα. Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τυριας χθες το βράδυ σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους». Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες. Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά. Οι αγρότες της Ηπείρου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα, ενώ λόγω των ημερών στολίζουν μέχρι και χριστουγεννιάτικα δένδρα στα μπλόκα. Τρίκαλα: Σταθερά στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας «Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες. Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.