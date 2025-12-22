Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12/25 στον Πλάτανο Καλυβίων Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο και το φορτηγάκι που κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας συγκρούστηκαν επί της εθνικής οδού Αγγελοκάστρου–Αγρινίου, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του ενός οδηγού καθώς και στον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου.