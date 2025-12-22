Ένα από τα καταξιωμένα ηλεκτρικά μοντέλα, που έχουν ανοίξει το δρόμο της ηλεκτροκίνησης για πάνω από μια δεκαετία, το Nissan Leaf εισέρχεται στη νέα του γενιά και ήδη μπήκε στη γραμμή παραγωγής. Ειδικότερα, το νέο μοντέλο φέρει νέα σχεδίαση, πιο ψηφιοποιημένο «πρόσωπο» και μεγαλύτερες αυτονομίες ανάλογα με την έκδοση. Στο εσωτερικό του το νέο μοντέλο θα φέρει δύο οθόνες 14,3 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το infotainment, με πολλές εφαρμογές της Google, φωνητικές εντολές, σε επίπεδο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

To νέο Nissan Leaf θα κυκλοφορήσει σε εκδόσεις με επιλογές με δύο μπαταρίες: 52 kWh και 75 kWh. Επίσης, ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας θα διατίθεται επίσης σε δύο εκδόσεις: 177 PS και 345 Nm, και 218 ίπποι και 355 Nm.

Η αυτονομία του αγγίζει τα 436 χλμ, στην έκδοση με την μπαταρία των 52 kWh και 602 στην έκδοση με τη μπαταρία των 75 kWh.

Σε ταχυφορτιστή η μπαταρία μπορεί να γεμίσει από το 20%-80% σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Με κορυφαία κατανάλωση της τάξης των 12,4 kWh/100 χλμ. Και οι δύο θα έχουν κόφτη στα 160 χλμ/ώρα, με την επιτάχυνση 0-100χλμ/ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,6 και 7,6 δευτερόλεπτα αντίστοιχα.